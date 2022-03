34.340 Corona-Neuinfektionen, dazu 55 Tote und 202 im Spital

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich am Dienstag 55 weitere Corona-Todesfälle und 202 zusätzlich belegte Krankenhausbetten registriert worden. Das ist der höchste Tageswert an Toten in diesem Jahr und mit 3.279 Covid-Spitalspatienten die stärkste Auslastung seit 1. Dezember des Vorjahres. Die Zahl von 34.340 Neuinfektionen liegt indes unter dem aktuellen Sieben-Tage-Schnitt von 43.878 und ist auch niedriger als die 37.125 positiven Tests vom vergangenen Dienstag.

Mieter müssen ab 2023 keine Makler mehr bezahlen

Wien - Wer ab 2023 eine Wohnung mietet, muss keine Maklerprovision mehr zahlen. Die Bundesregierung führt, wie im Koalitionsabkommen vereinbart, das sogenannte Bestellerprinzip ein. Derjenige, der den Wohnungsmakler beauftragt, soll diesen künftig auch bezahlen, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Es geht um 50 Mio. Euro jährlich, die nun Vermieter und nicht mehr Mieter zahlen sollen. In der Regel beträgt die Provision zwei Monatsmieten.

Russische Armee hat laut Kiew nur noch Vorräte für drei Tage

Kiew/Moskau - Die russischen Invasionstruppen haben nach Angaben der ukrainischen Armee weiter Probleme mit der Sicherung ihres Nachschubs für den Krieg in der Ukraine. Vorliegenden Informationen zufolge hätten die in der Ukraine operierenden Einheiten Munitions- und Lebensmittelvorräte für höchstens drei Tage. Ähnlich sei es bei der Versorgung mit Kraftstoff, hieß es. Indes kündigte die ukrainische Regierung die Öffnung von drei Fluchtkorridoren für die belagerte Stadt Mariupol an.

Neutralitätsdebatte dreht sich weiter

Wien/Kiew/Moskau - Die Diskussion um Österreichs Neutralität angesichts des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geht unvermindert weiter. So war ein Vorschlag der NEOS in der Präsidiale des Nationalrats, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament sprechen zu lassen, von SPÖ und FPÖ mit Verweis darauf abgelehnt worden. Die Freiheitlichen präsentierten stattdessen am Dienstag mehrere Punkte, um die Neutralität aus ihrer Sicht zu erhalten.

Spionageabwehr stoppt möglichen Anschlag auf Selenskyj

Kiew/Moskau - Die ukrainische Spionageabwehr hat ein mögliches Attentat auf Präsident Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Angaben gestoppt. Eine Gruppe von russischen Saboteuren, angeführt von einem Geheimdienstler, sei in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden, berichtete die Agentur Unian in der Nacht auf Dienstag. Zum Auftrag der etwa 25 Männer gehörten zudem auch die Ausführung einer Reihe von Sabotageakten.

Kein Land hielt 2021 WHO-Grenzwert für Luftverschmutzung ein

Shanghai/Wien - Kein eigenständiges Land hat im Vorjahr die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können. Das ergebe sich aus Luftqualitätsdaten der Messstelle IQAir in 6.475 Städten, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag mit. In einigen Regionen sei nach dem Pandemie-bedingten Stillstand die Luftverschmutzung wieder gestiegen. Bangladesch war 2021 das am stärksten verschmutzte Land. Österreich liegt an 83. Stelle der 117 verfügbaren Staaten und Regionen.

Putin-Gegner Nawalny erneut schuldig gesprochen

Moskau/Pokrow - Ein russisches Gericht hat den inhaftierten Regimekritiker und Gegner Alexej Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren sprach die Richterin den bekanntesten Gegner von Machthaber Wladimir Putin unter anderem wegen Betrugs in besonders großem Umfang für schuldig. Das meldete die Agentur Interfax am Dienstag aus der Verhandlung. Nawalny ist bereits eingesperrt.

Kocher: Langzeitarbeitslosigkeit fast auf Vorkrisenniveau

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat heute bei seiner wöchentlichen Präsentation der Arbeitslosenzahlen betont, dass die Langzeitarbeitslosigkeit fast wieder auf Vorkrisenniveau gedrückt werden konnte. Im April 2021 wurde mit 148.000 Personen ein Höchstwert erreicht, daraufhin wurde von der Bundesregierung das Ziel ausgegeben, diesen Wert bis Ende 2022 um 50.000 Personen zu senken, unter anderem mit dem Programm Sprungbrett. Bis dato sei die Zahl um 42.800 gesunken.

