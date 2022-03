34.340 Corona-Neuinfektionen, dazu 55 Tote und 202 im Spital

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich am Dienstag 55 weitere Corona-Todesfälle und 202 zusätzlich belegte Krankenhausbetten registriert worden. Das ist der höchste Tageswert an Toten in diesem Jahr und mit 3.279 Covid-Spitalspatienten die stärkste Auslastung seit 1. Dezember des Vorjahres. Die Zahl von 34.340 Neuinfektionen liegt indes unter dem aktuellen Sieben-Tage-Schnitt von 43.878 und ist auch niedriger als die 37.125 positiven Tests vom vergangenen Dienstag.

Russische Armee hat laut Kiew nur noch Vorräte für drei Tage

Kiew/Moskau - Die russischen Invasionstruppen haben nach Angaben der ukrainischen Armee weiter Probleme mit der Sicherung ihres Nachschubs für den Krieg in der Ukraine. Vorliegenden Informationen zufolge hätten die in der Ukraine operierenden Einheiten Munitions- und Lebensmittelvorräte für höchstens drei Tage. Ähnlich sei es bei der Versorgung mit Kraftstoff, hieß es. Indes kündigte die ukrainische Regierung die Öffnung von drei Fluchtkorridoren für die belagerte Stadt Mariupol an.

Selenskyj lud Papst Franziskus in die Ukraine ein

Moskau/Kiew/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenskyj telefoniert, der ihn im Laufe des Gesprächs in die Ukraine eingeladen hat. Dies teilte der ukrainische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Andreij Jurasch, in einem Tweet mit. "Der Präsident betonte, dass Seine Heiligkeit der am meisten erwartete Gast in der Ukraine ist", sagte Jurasch. Selenskyj selbst sagte, er habe Franziskus für seine Vermittlerrolle mit Russland gedankt.

Neutralitätsdebatte dreht sich weiter

Wien/Kiew/Moskau - Die Diskussion um Österreichs Neutralität angesichts des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geht unvermindert weiter. So war ein Vorschlag der NEOS in der Präsidiale des Nationalrats, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament sprechen zu lassen, von SPÖ und FPÖ mit Verweis darauf abgelehnt worden. Die Freiheitlichen präsentierten stattdessen am Dienstag mehrere Punkte, um die Neutralität aus ihrer Sicht zu erhalten.

Putin-Gegner Nawalny erneut schuldig gesprochen

Moskau/Pokrow - Der inhaftierte, russische Regimekritiker Alexej Nawalny ist in einem weiteren umstrittenen Strafverfahren schuldig gesprochen worden. "Nawalny hat Betrug begangen - den Diebstahl von fremdem Eigentum durch eine organisierte Gruppe", sagte Richterin Margarita Kotowa am Dienstag beim Prozess in einer Strafkolonie östlich von Moskau. Nawalny, der auch wegen Missachtung des Gerichts in einem früheren Verfahren schuldig befunden wurde, droht nun eine mehrjährige Haftverlängerung.

Ukraine-Krieg belastet heimischen Arbeitsmarkt

Wien - Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den heimischen Arbeitsmarkt sind für Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) noch nicht genau abschätzbar. Durch den Krieg und die Russland-Sanktionen werde sich vor allem durch Zweitrundeneffekte das Wirtschaftswachstum in Österreich verringern und der Rückgang der Arbeitslosigkeit verlangsamen, sagte Kocher am Dienstag vor Journalisten in Wien. Wie viele ukrainische Flüchtlinge auf Jobsuche seien werden, sei schwer zu prognostizieren.

Kein Land hielt 2021 WHO-Grenzwert für Luftverschmutzung ein

Shanghai/Wien - Kein eigenständiges Land hat im Vorjahr die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können. Das ergebe sich aus Luftqualitätsdaten der Messstelle IQAir in 6.475 Städten, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag mit. In einigen Regionen sei nach dem Pandemie-bedingten Stillstand die Luftverschmutzung wieder gestiegen. Bangladesch war 2021 das am stärksten verschmutzte Land. Österreich liegt an 83. Stelle der 117 verfügbaren Staaten und Regionen.

Todesfahrer in Belgien der fahrlässigen Tötung angeklagt

Brüssel - Nach einer Todesfahrt bei einem Umzug in Belgien ist gegen den Lenker Anklage wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge im Rahmen eines Verkehrsunfalls erhoben worden. Es wurde ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Dienstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mann unvorsichtig gefahren sei, aber keine Tötungsabsicht hatte.

