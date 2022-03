Russische Armee hat laut Kiew nur noch Vorräte für drei Tage

Kiew/Moskau - Nach fast einem Monat Krieg in der Ukraine haben russische Einheiten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zunehmend Probleme mit dem Nachschub. Die russischen Truppen hätten noch Munition und Lebensmittel für höchstens drei Tage, hieß es am Dienstag vonseiten des Generalstabs in Kiew. Ähnlich sei die Lage bei der Versorgung mit Kraftstoff. Indes kündigte die ukrainische Regierung die Öffnung von drei Fluchtkorridoren für die belagerte Stadt Mariupol an.

Mieter müssen ab 2023 keine Makler mehr bezahlen

Wien - Wer ab 2023 eine Wohnung mietet, muss keine Maklerprovision mehr zahlen. Die Bundesregierung führt, wie im Koalitionsabkommen vereinbart, das sogenannte Bestellerprinzip ein. Derjenige, der den Wohnungsmakler beauftragt, soll diesen künftig auch bezahlen, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Es geht um 50 Mio. Euro jährlich, die nun Vermieter und nicht mehr Mieter zahlen sollen. In der Regel beträgt die Provision zwei Monatsmieten.

34.340 Corona-Neuinfektionen, dazu 55 Tote und 202 im Spital

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich am Dienstag 55 weitere Corona-Todesfälle und 202 zusätzlich belegte Krankenhausbetten registriert worden. Das ist der höchste Tageswert an Toten in diesem Jahr und mit 3.279 Covid-Spitalspatienten die stärkste Auslastung seit 1. Dezember des Vorjahres. Die Zahl von 34.340 Neuinfektionen liegt indes unter dem aktuellen Sieben-Tage-Schnitt von 43.878 und ist auch niedriger als die 37.125 positiven Tests vom vergangenen Dienstag.

Paxlovid-Verschreibung über Hausärzte bereits möglich

Wien - Das Covid-19-Medikament Paxlovid für infizierte Risikopersonen ist nun auch über Hausärztinnen und -ärzte erhältlich. Das bestätigte das Gesundheitsministerium am Dienstag der APA. Nach der Verschreibung durch niedergelassene Mediziner erfolge die Ausgabe in öffentlichen Apotheken. In Studien hatte sich bei der Wirkstoffkombination aus Nirmatrelvir und Ritonavir eine Wirksamkeit von 89 Prozent gegen Spitalsaufnahmen oder Todesfälle durch Covid-19 bei Risikopersonen gezeigt.

Vorarlbergs Spitäler unter größtem Druck seit Pandemiebeginn

Dornbirn - Vorarlbergs Krankenhäuser stehen aktuell unter Druck wie nie seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren. Gerald Fleisch, Direktor der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, berichtete am Dienstag von "dramatischen Personalausfällen, dramatischen Leistungseinschränkungen und dramatischer Personalbelastung". Am Landeskrankenhaus Feldkirch müsse man die Operationskapazität in dieser Woche um 50 Prozent zurückfahren. Das sei in dem Umfang noch nie notwendig geworden.

Gewalttäter an schwedischer Schule in zehn Minuten gefasst

Malmö - Schweden steht nach der Bluttat an einem Gymnasium unter Schock. Ein 18-jähriger Schüler des Gymnasiums tötete am Montag zwei Lehrerinnen. Bereits zehn Minuten nach den ersten Notrufen am Montag wurde der 18-Jährige festgenommen. Ob und in welcher Verbindung er zu den beiden getöteten Frauen stand, war am Dienstag noch ebenso unklar wie das Tatmotiv.

Neun weitere Jahre Lagerhaft für Putin-Gegner Nawalny

Moskau/Pokrow - In einem weiteren Prozess gegen den inhaftierten Regimekritiker Alexej Nawalny hat ein russisches Gericht den 45-Jährigen zu neun Jahren Straflager unter besonders harten Haftbedingungen verurteilt. Zudem soll der bekannteste Gegner von Präsident Wladimir Putin in Russland 1,2 Millionen Rubel Strafe (10.300 Euro) zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Gefängnis gefordert. Nawalny habe in der Haft Verbrechen begangen und sei somit Wiederholungstäter, so die Begründung.

Außergewöhnlich hohe Temperaturen im Osten der Antarktis

Genf/Antarktis - Der Osten der Antarktis erlebt nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) eine "außergewöhnliche und beispiellose Hitze". Am 18. März seien an der Forschungsstation Concordia minus 12,2 Grad gemessen worden. Das sei 40 Grad wärmer als für diese Region im Schnitt um diese Jahreszeit üblich, und 20 Grad mehr als der vorherige Rekord im März, berichtete die WMO am Dienstag in Genf.

Wiener Börse tendiert im Verlauf klar fester

Wien - Der Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Dienstagnachmittag um 2,02 Prozent auf 3.418,33 Zähler. Auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es trotz unveränderter Belastungsfaktoren durch den Ukraine-Krieg etwas nach oben. Die Nervosität unter den Anlegern sei aber weiterhin groß, kommentierte ein Marktbeobachter. Palfinger rutschten nach einer Gewinnwarnung 6,6 Prozent ins Minus. Hingegen zogen AT&S nach einem positiven Analystenkommentar um 8,9 Prozent an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red