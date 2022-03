Russische Armee hat laut Kiew nur noch Vorräte für drei Tage

Kiew/Moskau - Nach fast einem Monat Krieg in der Ukraine haben russische Einheiten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zunehmend Probleme mit dem Nachschub. Die russischen Truppen hätten noch Munition und Lebensmittel für höchstens drei Tage, hieß es am Dienstag vonseiten des Generalstabs in Kiew. Ähnlich sei die Lage bei der Versorgung mit Kraftstoff. Indes kündigte die ukrainische Regierung die Öffnung von drei Fluchtkorridoren für die belagerte Stadt Mariupol an.

Humanitäre Lage in ukrainischen Städten spitzt sich zu

Kiew/Moskau - Angesichts anhaltender russischer Angriffe in der Ukraine wird dort die Lage in etlichen Städten für die Zivilbevölkerung immer schwieriger. Die Verwaltung der umzingelten Stadt Mariupol teilte am Dienstag mit, dass weiteres russisches Bombardement diese "in die Asche eines toten Landes" verwandle. Ukrainische Behörden berichteten von einer sich anbahnenden Hungersnot in der von Russland eingenommenen Stadt Cherson.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Genf/Kiew/Moskau - Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf mehr als 3,5 Millionen gestiegen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nannte am Dienstag die Zahl von fast 3,53 Millionen Menschen. Mehr als zwei Millionen von ihnen seien ins benachbarte Polen geflohen, hieß es weiter. Nach Angaben der UNO-Organisation für Migration gibt es zudem mehr als 6,5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine.

Elektroindustrie fordert Lohnplus von sechs Prozent

Wien - Die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) pocht zum Auftakt der diesjährigen Frühjahrs-KV-Runde auf eine satte Erhöhung der Löhne und Gehälter. Diese sollen um 6 Prozent steigen, fordern die Arbeitnehmervertreter. Das entspreche dem höchsten Wert seit Jahrzehnten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Mit dem Anstieg soll vor allem die hohe Inflation abgegolten werden, die im Februar bei 5,9 Prozent gelegen ist.

Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel - Täter erschossen

Be'er Sheva/Jerusalem - Bei einem Anschlag in Israel sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Bei der Attacke in der Wüstenstadt Be'er Sheva sei zudem der Angreifer selbst erschossen worden, bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Nach Medienberichten handelte es sich bei dem Attentäter um einen Beduinen aus der Negev-Wüste im Süden Israels.

110 Feuerwehrleute bei Waldbrand in NÖ im Einsatz

Schwarzau am Steinfeld/Ramsau - Ein Waldbrand in Föhrenau in der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) hat am Dienstagnachmittag den Einsatz von 110 Feuerwehrleuten gefordert. Die Flammen auf einer Fläche von etwa zwei Hektar waren nach Angaben von Bezirkskommandant Josef Huber innerhalb von rund einer Stunde unter Kontrolle. Trockenheit bereitet im gesamten Bundesland Probleme. Waldbrandverordnungen gelten inzwischen in allen 20 Bezirken Niederösterreichs.

Wiener Börse schließt klar fester

Wien - Der Leitindex ATX verbesserte sich am Dienstag um 1,64 Prozent und schloss bei 3.405,49 Zählern. Auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es trotz unveränderter Belastungsfaktoren durch den Ukraine-Krieg nach oben. Die Nervosität unter den Anlegern sei aber weiterhin groß, kommentierte ein Marktbeobachter. Palfinger rutschten nach einer Gewinnwarnung 7,75 Prozent ab. Hingegen kletterten AT&S nach einem positiven Analystenkommentar knapp elf Prozent nach oben.

