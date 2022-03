Russische Armee hat laut Kiew nur noch Vorräte für drei Tage

Kiew/Moskau - Nach fast einem Monat Krieg in der Ukraine haben russische Einheiten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zunehmend Probleme mit dem Nachschub. Die russischen Truppen hätten noch Munition und Lebensmittel für höchstens drei Tage, hieß es am Dienstag vonseiten des Generalstabs in Kiew. Ähnlich sei die Lage bei der Versorgung mit Kraftstoff. Die US-Regierung bestätigte die großen logistischen Probleme.

Humanitäre Lage in ukrainischen Städten spitzt sich zu

Kiew/Moskau - Angesichts anhaltender russischer Angriffe in der Ukraine wird dort die Lage in etlichen Städten für die Zivilbevölkerung immer schwieriger. Die Verwaltung der umzingelten Stadt Mariupol teilte am Dienstag mit, dass weiteres russisches Bombardement diese "in die Asche eines toten Landes" verwandle. Ukrainische Behörden berichteten von einer sich anbahnenden Hungersnot in der von Russland eingenommenen Stadt Cherson.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Genf/Kiew/Moskau - Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf mehr als 3,5 Millionen gestiegen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nannte am Dienstag die Zahl von fast 3,53 Millionen Menschen. Mehr als zwei Millionen von ihnen seien ins benachbarte Polen geflohen, hieß es weiter. Nach Angaben der UNO-Organisation für Migration gibt es zudem mehr als 6,5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine.

Elektroindustrie fordert Lohnplus von sechs Prozent

Wien - Die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) pocht zum Auftakt der diesjährigen Frühjahrs-KV-Runde auf eine satte Erhöhung der Löhne und Gehälter. Diese sollen um 6 Prozent steigen, fordern die Arbeitnehmervertreter. Das entspreche dem höchsten Wert seit Jahrzehnten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Mit dem Anstieg soll vor allem die hohe Inflation abgegolten werden, die im Februar bei 5,9 Prozent gelegen ist.

Gewalttäter an schwedischer Schule laut Anwalt geständig

Malmö - Schweden steht nach der Bluttat an einem Gymnasium unter Schock. Ein 18-jähriger Schüler des Gymnasiums tötete am Montag zwei Lehrerinnen. Bereits zehn Minuten nach den ersten Notrufen am Montag wurde der 18-Jährige festgenommen. Er räumt ein, die beiden Frauen getötet zu haben, wie sein Anwalt Anders Elison am Dienstagnachmittag der Nachrichtenagentur TT sagte. Bei einem Verhör hat er demnach detailliert beschrieben, was in der Schule passiert ist.

Neun weitere Jahre Lagerhaft für Putin-Gegner Nawalny

Moskau/Pokrow - In einem weiteren Prozess gegen den inhaftierten Regimekritiker Alexej Nawalny hat ein russisches Gericht den 45-Jährigen zu neun Jahren Straflager unter besonders harten Haftbedingungen verurteilt. Zudem soll der bekannteste Gegner von Präsident Wladimir Putin in Russland 1,2 Millionen Rubel Strafe (10.300 Euro) zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Gefängnis gefordert. Nawalny habe in der Haft Verbrechen begangen und sei somit Wiederholungstäter, so die Begründung.

Paxlovid-Verschreibung über Hausärzte bereits möglich

Wien - Das Covid-19-Medikament Paxlovid für infizierte Risikopersonen ist nun auch über Hausärztinnen und -ärzte erhältlich. Das bestätigte das Gesundheitsministerium am Dienstag der APA. Nach der Verschreibung durch niedergelassene Mediziner erfolge die Ausgabe in öffentlichen Apotheken. In Studien hatte sich bei der Wirkstoffkombination aus Nirmatrelvir und Ritonavir eine Wirksamkeit von 89 Prozent gegen Spitalsaufnahmen oder Todesfälle durch Covid-19 bei Risikopersonen gezeigt.

Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel - Täter erschossen

Be'er Sheva/Jerusalem - Bei einem Anschlag in Israel sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Bei der Attacke in der Wüstenstadt Be'er Sheva sei zudem der Angreifer selbst erschossen worden, bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Nach Medienberichten handelte es sich bei dem Attentäter um einen Beduinen aus der Negev-Wüste im Süden Israels. Er soll zudem zwei weitere Menschen schwer verletzt haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red