Nationalrat beschließt Energie-Bonus

Wien - Zwei Themen dominieren die Plenarwoche schon an ihrem ersten Tag, die Teuerung und Corona. Ersterem wird nicht nur zu Beginn der Mittwoch-Sitzung die "Aktuelle Stunde" gewidmet, sondern es wird auch ein Energie-Bonus beschlossen. Mit diesem werden bei der nächsten Stromrechnung 150 Euro abgezogen, wenn es sich nicht um einen sehr gut verdienenden Haushalt handelt. In Sachen Corona wird die Einrichtung von Schutzzonen rund um Gesundheitseinrichtungen ermöglicht.

Neue Masken- und Quarantäneregeln erst ab Donnerstag

Wien - Die neuen Corona-Regeln lassen weiter auf sich warten. Am Dienstagabend gab das Gesundheitsministerium der APA bekannt, dass die geplante Verordnung nun doch erst am Mittwoch vorliegen wird - und die neuen Vorgaben zur Maskenpflicht in Innenräumen erst ab Donnerstag gelten sollen. Davor war bis zuletzt auf Koalitionsebene verhandelt worden. Geplant ist dem Vernehmen nach und laut Verordnungs-Entwürfen, dass alternativ zur Maske auch auf 3G zurückgegriffen werden kann.

Kreml: Krieg verläuft "streng nach Plan"

Kiew/Moskau/Washington - Der russische Militäreinsatz in der Ukraine verläuft nach Einschätzung von Kremlsprecher Dmitri Peskow "streng nach Plan". Der Verlauf des Einsatzes entspreche den im Vorhinein festgelegten Zielen, sagte Peskow am Dienstag in einem CNN-Interview. "Es ist ein erheblicher Einsatz mit erheblichen Zielen." Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenkskyj bezeichnete die Gespräche mit Moskau zur Beendigung des Kriegs als schwierig. Aber "Schritt für Schritt kommen wir voran".

Russland: Atomwaffeneinsatz nur bei Gefährdung der Existenz

Kiew/Moskau - Russland würde einem Medienbericht zufolge Atomwaffen nur dann einsetzen, wenn es seine Existenz gefährdet sieht. Mit diesen Worten zitiert die Agentur TASS den russischen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Nach fast einem Monat Krieg in der Ukraine haben russische Einheiten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zunehmend Probleme mit dem Nachschub. Die US-Regierung bestätigte die großen logistischen Probleme.

Heftige Kämpfe bei Charkiw - Schwierige Lage in Isjum

Kiew/Moskau - Ukrainische Einheiten haben nach eigener Darstellung bei neuen Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, wurde der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow von der "Ukrajinska Prawda" zitiert. "Unsere Truppen halten ihr Stellungen." Zu der rund 100 Kilometer von Charkiw entfernten Stadt Isjum gibt es keine Verbindung mehr.

Kanzler empfängt vom Energiepaket enttäuschte Sozialpartner

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erwartet Mittwochnachmittag ein nicht ganz so einfaches Treffen mit den Spitzen der Sozialpartner. Denn der Arbeiterkammer (AK), dem Gewerkschaftsbund (ÖGB), der Wirtschaftskammer (WKÖ), dem Seniorenrat und auch der Industriellenvereinigung (IV) reichen die bisher angekündigten Maßnahmen zur Abfederung der Energiekosten-Explosion keineswegs. Um 15 Uhr findet das Treffen im Bundeskanzleramt nicht medienöffentlich statt.

Tennis-Weltranglisten-Erste Barty beendet Karriere mit 25

Brisbane - Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat völlig überraschend ihr Karriereende angekündigt. "Heute ist ein schwieriger Tag voller Emotionen für mich, während ich meinen Abschied vom Tennis verkünde", schrieb die 25-jährige Australierin am Mittwoch auf Instagram. "Ich bin so dankbar für alles, was mir dieser Sport gegeben hat, und verabschiede mich stolz und erfüllt. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben."

Elektroindustrie fordert Lohnplus von sechs Prozent

Wien - Die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) pocht zum Auftakt der diesjährigen Frühjahrs-KV-Runde auf eine satte Erhöhung der Löhne und Gehälter. Diese sollen um 6 Prozent steigen, fordern die Arbeitnehmervertreter. Das entspreche dem höchsten Wert seit Jahrzehnten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Mit dem Anstieg soll vor allem die hohe Inflation abgegolten werden, die im Februar bei 5,9 Prozent gelegen ist.

