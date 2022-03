Kreml: Einsatz "streng nach Plan" - Kiew: "Halten Stellung"

Kiew/Moskau/Washington - Russlands Militäreinsatz in der Ukraine verläuft nach Einschätzung von Kremlsprecher Dmitri Peskow "streng nach Plan". Der Verlauf des Einsatzes entspreche den im Vorhinein festgelegten Zielen, sagte Peskow am Dienstag in einem CNN-Interview. Die Regierung in Moskau bezeichnet den Angriffskrieg als "speziellen Militäreinsatz", nicht als Krieg. Die ukrainischen Streitkräfte halten indes nach Angaben ihres Generalstabs die Stellung trotz fortdauernder russischer Luftangriffe.

Kampf um Charkiw - Isjum isoliert - Feuerpause in Luhansk

Kiew/Moskau - Ukrainische Einheiten haben nach eigenen Angaben bei Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, so der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow zur "Ukrajinska Prawda". Zu der rund 100 Kilometer von Charkiw entfernten Stadt Isjum gibt es indes keine Verbindung mehr. Für die Region Luhansk gilt seit 08.00 MEZ offenbar eine Feuerpause.

Kanzler empfängt vom Energiepaket enttäuschte Sozialpartner

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erwartet Mittwochnachmittag ein nicht ganz so einfaches Treffen mit den Spitzen der Sozialpartner. Denn der Arbeiterkammer (AK), dem Gewerkschaftsbund (ÖGB), der Wirtschaftskammer (WKÖ), dem Seniorenrat und auch der Industriellenvereinigung (IV) reichen die bisher angekündigten Maßnahmen zur Abfederung der Energiekosten-Explosion keineswegs. Um 15 Uhr findet das Treffen im Bundeskanzleramt nicht medienöffentlich statt.

Messe Wien als derzeit größtes Notquartier in der Stadt

Kiew/Moskau/Wien - Wiens größtes Notquartier für Menschen aus der Ukraine hat seinen Betrieb aufgenommen. Es ist in der Messe Wien eingerichtet worden - wo schon während der Corona-Pandemie ein Betreuungszentrum für infizierte Personen geschaffen worden war. Wie der Wiener Krisenstab der APA mitteilte werden nun bereits bis zu 300 Geflüchtete pro Nacht versorgt.

Nationalrat beschließt Energie-Bonus

Wien - Zwei Themen dominieren die Plenarwoche schon an ihrem ersten Tag, die Teuerung und Corona. Ersterem wird nicht nur zu Beginn der Mittwoch-Sitzung die "Aktuelle Stunde" gewidmet, sondern es wird auch ein Energie-Bonus beschlossen. Mit diesem werden bei der nächsten Stromrechnung 150 Euro abgezogen, wenn es sich nicht um einen sehr gut verdienenden Haushalt handelt. In Sachen Corona wird die Einrichtung von Schutzzonen rund um Gesundheitseinrichtungen ermöglicht.

Köstinger verweist bei Corona-Verordnung auf Rauch

Wien - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat auch Mittwochvormittag keine Details zu den neuen Coronamaßnahmen verraten können. Sie verwies nach dem Ministerrat lediglich auf die Zuständigkeit von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Eigentlich hätten die neuen Regeln schon am Mittwoch in Kraft treten sollen. Gescheitert ist dies allerdings am Fehlen einer Verordnung, die laut Beteuerungen aus der Regierung nun am Mittwoch veröffentlicht werden soll.

Fall Tina geht vor Gericht weiter

Wien - Die Abschiebung zweier georgischer Kinder bemüht weiter die Justiz. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht diese für unverhältnismäßig erklärt hatte, legt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Rechtsmittel ein und geht in Revision, wie die APA erfuhr. Stützen kann man sich dabei auf eine Einschätzung des Europarechtlers Walter Obexer. Er sieht die Gefahr, dass mit entsprechenden Urteilen ein Bleiberecht durch rechtswidriges Verhalten erzwungen werden könne.

Taliban schließen Mädchenschulen wieder

Kabul - Die radikalislamischen Taliban haben wenige Stunden nach der offiziellen Öffnung von Schulen für Mädchen in Kabul diesen Beschluss offenbar wieder rückgängig gemacht. AFP-Reporter filmten am Mittwoch in der Sarghona High School in der afghanischen Hauptstadt, als ein Lehrer den Raum betrat und alle nach Hause schickte. Ein Sprecher der Taliban bestätigte daraufhin, dass die Mädchen wieder nach Hause beordert worden waren.

