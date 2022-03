Nationalrat beschloss 150 Euro Energiekosten-Gutscheine

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch mit den Stimmen von ÖVP und Grünen den Energiekostenausgleich mittels Gutschein beschlossen. 150 Euro pro Hauptwohnsitz gibt es, bis zu einer Einkünfte-Obergrenze. In Summe sollen 600 Mio. Euro an rund vier Millionen Haushalte verteilt werden. Vor dem Beschluss stand in der Aktuellen Stunde ein Schlagabtausch zur Angemessenheit des Teuerungsausgleichs der Regierung auf dem Programm.

EU: Österreich bei Flüchtlingen nach Polen meistgefordert

Kiew/Moskau - Österreich ist nach Ansicht der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson nach Polen am stärksten von Flüchtlingen aus dem Ukraine-Krieg belastet. Johansson sagte am Mittwoch in Brüssel, die EU-Kommission habe eine "Solidaritätsplattform" für eine "faire Lastenteilung" eingerichtet. Dazu habe sie einen Index erstellt, der die Zahl der Flüchtlinge, die noch im Land seien, und die Asylzahlen vom letzten Jahr berücksichtige und in Relation zur Größe des Landes setze.

Putin verlangt Erdgas-Bezahlung in Rubel

Moskau - Für Gaslieferungen aus Russland müssen Kunden in EU-Staaten künftig in Rubel bezahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies am Mittwoch die Regierung an, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Die Lieferungen würden weiter in vollem Umfang gewährleistet, versicherte der Kremlchef in einer Videokonferenz der Regierung, die im Staatsfernsehen übertragen wurde. Eine Zahlung für russische Waren in Devisen habe ihren Sinn verloren.

Kampf um Charkiw - Isjum isoliert - Feuerpause in Luhansk

Kiew/Moskau - Ukrainische Einheiten haben nach eigenen Angaben bei Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, so der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow zur "Ukrajinska Prawda". Zu der rund 100 Kilometer von Charkiw entfernten Stadt Isjum gibt es indes keine Verbindung mehr. Für die Region Luhansk gilt seit 08.00 MEZ offenbar eine Feuerpause.

Sobotka will Einvernehmen bei Selenskyj-Rede im Nationalrat

Wien/Kiew/Moskau - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich gegenüber der APA grundsätzlich bereit gezeigt, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den österreichischen Nationalrat einzuladen. Bedingung ist allerdings ein Einvernehmen unter den Fraktionen. Zuvor hatte die SPÖ nicht als Bremserin dastehen wollen und den Ball an Sobotka gespielt. Sollte der Nationalratspräsident als dafür Zuständiger eine Einladung aussprechen, werde die SPÖ "nicht dagegen sein".

EU beschließt einfachere Staatshilfe für Firmen wegen Kriegs

Brüssel - Unternehmen soll künftig einfacher staatliche Unterstützung gewährt werden können, um sie vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine zu schützen. Betroffene Unternehmen sollen künftig bis zu 400.000 Euro vom Staat bekommen können, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Für Agrar- und Fischereiunternehmen gilt demnach eine Grenze von 35.000 Euro.

Polen weist 45 russische Diplomaten wegen Spionage aus

Kiew/Moskau/Warschau - Polen hat am Mittwoch die Ausweisung von 45 russischen Diplomaten wegen Spionagevorwürfen angekündigt. Die "45 russischen Spione" gäben sich als Diplomaten aus, erklärte Innenminister Mariusz Kaminski am Mittwoch. Die polnische Regierung handle entschlossen, um "das Netz russischer Dienste in unserem Land" zu beseitigen, sagte er.

Verdacht auf Mord und Selbstmord in Wien-Hietzing

Wien - In einer Wohnung in Wien-Hietzing ist am Dienstag ein Ehepaar tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von Mord und Selbstmord aus, wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA am Mittwoch sagte. Erhebungen am Tatort ließen die Ermittler des Landeskriminalamts zum vorläufigen Entschluss kommen, dass der 68-jährige Mann seine 48-jährige Frau mit einem Messer getötet und dann sich selbst umgebracht hat. Das vermutete Motiv sollen psychische Probleme des Mannes gewesen sein.

Wiener Börse rutscht deutlicher ins Minus

Wien - Die Wiener Börse ist am Mittwoch im Verlauf noch weiter in die Verlustzone gerutscht. Der heimische Leitindex ATX stand zuletzt gegen 14.30 Uhr mit einem satten Minus von 2,72 Prozent bei 3.312,71 Punkten. Der Ausblick auf eine schwache Handelseröffnung an der Wall Street sorgte auch an den europäischen Leitbörsen zunehmend für Abgabedruck. Satte Verluste von über 7 Prozent musste in Wien der heimische Versorger Verbund verbuchen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red