EU-Gipfel berät mit Biden weitere Russland-Sanktionen

Brüssel - Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch den Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, zu dem auch US-Präsident Joe Biden als Gast geladen ist, am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Diskutiert wird ein fünftes EU-Sanktionspaket, das unter anderem ein Energie-Embargo beinhalten könnte. Allerdings scheint sich bei einigen westlichen EU-Staaten eine gewisse Sanktionsmüdigkeit einzustellen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird an dem Treffen teilnehmen.

Kampf um Charkiw - Isjum isoliert - Feuerpause in Luhansk

Kiew/Moskau - Ukrainische Einheiten haben nach eigenen Angaben bei Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, so der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow zur "Ukrajinska Prawda". Zu der rund 100 Kilometer von Charkiw entfernten Stadt Isjum gibt es indes keine Verbindung mehr. Für die Region Luhansk gilt seit 08.00 MEZ offenbar eine Feuerpause.

Sobotka will Einvernehmen bei Selenskyj-Rede im Nationalrat

Wien/Kiew/Moskau - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich gegenüber der APA grundsätzlich bereit gezeigt, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den österreichischen Nationalrat einzuladen. Bedingung ist allerdings ein Einvernehmen unter den Fraktionen. Zuvor hatte die SPÖ nicht als Bremserin dastehen wollen und den Ball an Sobotka gespielt. Sollte der Nationalratspräsident als dafür Zuständiger eine Einladung aussprechen, werde die SPÖ "nicht dagegen sein".

Putin verlangt Erdgas-Bezahlung in Rubel

Moskau - Russische Gaslieferungen sollen künftig in Rubel abgerechnet werden. Präsident Wladimir Putin kündigte am Mittwoch bei einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung an, die Zahlungsmethode für Lieferungen in "unfreundliche Staaten" umstellen zu wollen. Russland werde seinen vertraglichen Verpflichtungen bei der Menge und den Preisen natürlich nachkommen. Die Änderungen beträfen entsprechend nur die Währung.

Van der Bellen hält EU-Truppe mit Neutralität vereinbar

Brüssel/Kiew - Bundespräsident Alexander van der Bellen hält eine österreichische Teilnahme an der EU-Eingreiftruppe und eine Einladung an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine Ansprache in Österreich mit der Neutralität vereinbar. Zur der am Montag beschlossenen EU-Truppe sagte Van der Bellen am Mittwoch nach einem Besuch bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel, diese sei mit dem von Österreich unterzeichneten EU-Beitrittsvertrag "durchaus vereinbar".

FFP2-Pflicht ausgedehnt, in Nachtgastro "3G" als Alternative

Wien - Die schon seit Freitag angekündigte Ausdehnung der Maskenpflicht und die Verkürzung der Absonderung für Corona-Infizierte ist nun fix. Nach zähem innerkoalitionärem Ringen legte das Gesundheitsministerium am Mittwochnachmittag die neuen Regeln vor. Demnach wird die Maskenpflicht auf alle Innenräume ausgedehnt. Für Nachtgastronomie und Veranstaltungen ab 100 Personen ohne Sitzplatz ist es alternativ auch möglich, Personen ohne Maske, dafür mit 3G-Nachweis einzulassen.

Frühere US-Außenministerin Madeleine Albright gestorben

Washington - Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren an Krebs gestorben. Sie sei am Mittwoch im Kreis von Familie und Freunden einer Krebserkrankung erlegen, teilte ihre Familie in einer Stellungnahme mit, die über Albrights verifizierten Twitter-Account verbreitet wurde. Albright stieg unter dem demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton zur ersten Frau an der Spitze des Außenministeriums in Washington auf. Sie hatte das Amt 1997 bis 2001 inne.

68-Jähriger tötete in Wien-Hietzing Frau und sich selbst

Wien - In einer Wohnung in Wien-Hietzing hat ein 68-Jähriger seine 20 Jahre jüngere Ehefrau und sich selbst getötet. Das Paar wurde am Dienstagabend tot aufgefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Beide wiesen Stich- bzw. Schnittverletzungen auf, das Tatmesser wurde bei der Leiche des Mannes sichergestellt, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich. Motiv sollen psychische Probleme des 68-Jährigen gewesen sein. Auch seine wirtschaftlichen Sorgen hätten die Beziehung belastet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red