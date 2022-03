Ab Donnerstag FFP2-Pflicht und Absonderungs-Ende ohne Test

Wien - Angesichts der hohen Corona-Zahlen muss ab Donnerstag österreichweit in Innenräumen wieder Maske getragen werden. Außerdem können Corona-Infizierte ohne Freitesten nach fünf Tagen wieder arbeiten und einkaufen gehen - wenn sie 48 Stunden symptomfrei waren und mit Maske. Im Privatleben sollen sie "vulnerable Settings", Gastronomie und Großveranstaltungen meiden und auch Maske tragen. Die neuen Regeln wurden am Mittwoch ausverhandelt.

EU-Gipfel berät mit Biden weitere Russland-Sanktionen

Brüssel - Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch den Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, zu dem auch US-Präsident Joe Biden als Gast geladen ist, am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Diskutiert wird ein fünftes EU-Sanktionspaket, das unter anderem ein Energie-Embargo beinhalten könnte. Allerdings scheint sich bei einigen westlichen EU-Staaten eine gewisse Sanktionsmüdigkeit einzustellen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird an dem Treffen teilnehmen.

Kiew: Russische Truppen greifen weiter an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russische Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter zahlreiche Städte und Gebiete im ganzen Land an - sind allerdings bei der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden. Beim Kiewer Vorort Browary seien russische Truppen gestoppt worden, postete der ukrainische Generalstab Donnerstagnacht auf Facebook. Es sei ihnen nicht gelungen, die ukrainischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, um den nordwestlichen Stadtrand der Hauptstadt Kiew zu erreichen.

Nationalrat beschließt neue Teststrategie

Wien/Kiew/Moskau - Der Nationalrat schließt seine Plenarwoche am Donnerstag ab. Beschlossen wird etwa die Basis für die neue Corona-Teststrategie, konkret die Wiedereinführung von fünf Gratistests pro Monat und Person. Als Folge des russischen Angriffs in der Ukraine sollen zudem ergänzende Vorkehrungen für die Gasversorgung und -bevorratung vorgenommen werden.

Selenskyj ruft zu weltweiten Protesten auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anlässlich des Kriegsbeginns vor einem Monat Menschen auf der ganzen Welt aufgerufen, am Donnerstag öffentlich zu protestieren. "Kommen Sie aus Ihren Büros, Ihren Wohnungen, Ihren Schulen und Universitäten", so Selenskyj in einer auf Telegram veröffentlichten Videoansprache Donnerstagnacht. "Kommen Sie im Namen des Friedens, kommen Sie mit ukrainischen Symbolen, um die Ukraine, die Freiheit und das Leben zu unterstützen."

Rund 4.500 Evakuierungen aus mehreren ukrainischen Städten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine sind im Laufe des Tages mehr als 4.500 Menschen aus belagerten und umkämpften Städten evakuiert worden. Der Großteil von ihnen, fast 3.000 Menschen, habe aus der Hafenstadt Mariupol kommend mit privaten Transportmitteln die Großstadt Saporischschja erreicht. Weitere Evakuierungen habe es zudem aus dem Ort Huljajpole, dem Gebiet Luhansk und drei Dörfern im Gebiet Kiew gegeben, so der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko.

Russische Journalistin in Kiew getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist eine russische Journalistin ums Leben gekommen. Sie sei unter Raketenbeschuss geraten, als sie eine redaktionelle Aufgabe wahrnahm, informierte ihr Arbeitgeber, die Investigativ-Plattform The Insider (theins.ru). Sie habe Zerstörungen im Bezirk Podil gefilmt, als dieser unter erneuten Raketenbeschuss gekommen sei. Mit der Journalistin sei ein weiterer Zivilist ums Leben gekommen, zwei Begleitpersonen seien verletzt worden.

Frühere US-Außenministerin Madeleine Albright gestorben

Washington - Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren an Krebs gestorben. Sie sei am Mittwoch im Kreis von Familie und Freunden einer Krebserkrankung erlegen, teilte ihre Familie in einer Stellungnahme mit, die über Albrights verifizierten Twitter-Account verbreitet wurde. Albright stieg unter dem demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton zur ersten Frau an der Spitze des Außenministeriums in Washington auf. Sie hatte das Amt 1997 bis 2001 inne.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red