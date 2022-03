Kiew: Russland erhöht Zahl der Luftangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Luftangriffe verstärkt. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs am Donnerstag. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Russische Truppen sind allerdings bei der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden. Beim Kiewer Vorort Browary seien russische Truppen gestoppt worden, postete der ukrainische Generalstab Donnerstagnacht auf Facebook.

EU-Gipfel berät mit Biden weitere Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien - Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch den Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, zu dem auch US-Präsident Joe Biden als Gast geladen ist, am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Diskutiert wird ein fünftes EU-Sanktionspaket, das unter anderem ein Energie-Embargo beinhalten könnte. Allerdings scheint sich bei einigen westlichen EU-Staaten eine gewisse Sanktionsmüdigkeit einzustellen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird an dem Treffen teilnehmen.

Nehammer: Verzicht auf russisches Gas "realitätsfremd"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Ankündigung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin, Gaslieferungen nun in Rubel abzurechnen, und des heutigen Rates der EU-Staats- und Regierungschefs warnt die Industriellenvereinigung (IV) vor einer Gefährdung der Energiesicherheit. Kurzfristig gebe es keine Alternative zum russischen Gas, das bleibe "die unbequeme Wahrheit". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Forderungen nach einem Gas-Boykott als "realitätsfremd und falsch" zurückgewiesen.

Stoltenberg sieht Russland nicht als Gefahr für NATO

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland stellt nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg derzeit keine akute Gefahr für Alliierte dar. "Wir sind das stärkste Bündnis der Welt", sagte der Norweger am Donnerstag am Rande eines NATO-Sondergipfels zum Ukraine-Krieg. "Solange wir zusammenstehen, sind wir sicher." Gleichzeitig warnte er vor einem Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Die chemischen Kampfstoffe könnten sich dann auch auf NATO-Territorium ausbreiten, sagte der Norweger.

Nationalrat beschließt neue Teststrategie

Wien/Kiew/Moskau - Der Nationalrat schließt seine Plenarwoche am Donnerstag ab. Beschlossen wird etwa die Basis für die neue Corona-Teststrategie, konkret die Wiedereinführung von fünf Gratistests pro Monat und Person. Als Folge des russischen Angriffs in der Ukraine sollen zudem ergänzende Vorkehrungen für die Gasversorgung und -bevorratung vorgenommen werden.

Selenskyj ruft zu weltweiten Protesten auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anlässlich des Kriegsbeginns vor einem Monat Menschen auf der ganzen Welt aufgerufen, am Donnerstag öffentlich zu protestieren. "Kommen Sie aus Ihren Büros, Ihren Wohnungen, Ihren Schulen und Universitäten", so Selenskyj in einer auf Telegram veröffentlichten Videoansprache Donnerstagnacht. "Kommen Sie im Namen des Friedens, kommen Sie mit ukrainischen Symbolen, um die Ukraine, die Freiheit und das Leben zu unterstützen."

IAEA: Vier Brände bei Tschernobyl gelöscht

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In dem Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl sind mehrere Brände erfolgreich bekämpft worden. Die ukrainische Atomaufsichtsbehörde habe die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darüber informiert, dass die Feuerwehr der Stadt Tschernobyl vier Brände gelöscht habe, teilte Generaldirektor Rafael Grossi am Mittwochabend mit. Es gebe aber weitere Brände, betonte er. Über die Gesamtsituation in der Ukraine zeigte sich Grossi besorgt.

Leichtes Erdbeben im Süden Vorarlbergs

Bregenz - Im Raum Schruns (Montafon) hat sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr ein leichtes Erdbeben ereignet. Der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete von einer Erschütterung der Magnitude 1,8. Bei dieser Stärke seien keine Schäden an Gebäuden zu erwarten, hieß es. Das Beben sei wegen der geringen Herdtiefe im Gebiet des Epizentrums deutlich wahrzunehmen gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red