Kiew: Russland erhöht Zahl der Luftangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Luftangriffe verstärkt. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs am Donnerstag. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Russische Truppen sind allerdings bei der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden. In der Früh nahmen russische Truppen nach eigenen Angaben die belagerte Stadt Isjum ein. Indes wurden sieben Fluchtkorridore vereinbart.

EU-Gipfel berät mit Biden weitere Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien - Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch den Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, zu dem auch US-Präsident Joe Biden als Gast geladen ist, am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Diskutiert wird ein fünftes EU-Sanktionspaket, das unter anderem ein Energie-Embargo beinhalten könnte. Allerdings scheint sich bei einigen westlichen EU-Staaten eine gewisse Sanktionsmüdigkeit einzustellen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird an dem Treffen teilnehmen.

Nehammer: Verzicht auf russisches Gas "realitätsfremd"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Ankündigung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin, Gaslieferungen nun in Rubel abzurechnen, und des heutigen Rates der EU-Staats- und Regierungschefs warnt die Industriellenvereinigung (IV) vor einer Gefährdung der Energiesicherheit. Kurzfristig gebe es keine Alternative zum russischen Gas, das bleibe "die unbequeme Wahrheit". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Forderungen nach einem Gas-Boykott als "realitätsfremd und falsch" zurückgewiesen.

NATO fordert von China Verurteilung des russischen Kriegs

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die NATO fordert von China ein klare Positionierung gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. "Wir fordern China auf, sich dem Rest der Welt anzuschließen und den russischen Einmarsch in die Ukraine klar zu verurteilen und keine politische Unterstützung zu leisten", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag am Rande des NATO-Sondergipfels zum Ukraine-Krieg. Russland stellt nach Ansicht von Stoltenberg derzeit keine akute Gefahr für die Alliierten dar.

Rauch verteidigt neue Masken- und Quarantäneregeln

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat die ab dem heutigen Donnerstag geltenden neuen Masken- und Quarantäneregeln verteidigt. Auch wenn er erneute Verschärfungen so kurz nach den letzten Öffnungsschritten eigentlich ausgeschlossen hatte, habe es keine Alternative zu neuerlichen Verschärfungen gegeben, "weil in den Spitälern das Personal wirklich am Anschlag war", so Rauch im Ö1-"Morgenjournal". Die Maskenpflicht gilt nun umfassend, allerdings mit Ausnahmen.

Kauf von Wohnungen und Häusern 2021 um 12,3 Prozent teurer

Wien - Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung hat sich im Vorjahr im Durchschnitt um 12,3 Prozent verteuert. Dies ist der höchste jährliche Anstieg seit Beginn der Indexreihe im Jahr 2010 und liegt weit über den Werten der Vorjahre (2020: plus 7,7 Prozent, 2019: plus 5,8 Prozent), so die Statistik Austria. Zum Vergleich: Die allgemeine Inflationsrate laut Verbraucherpreisindex, die sich auf Konsumgüter bezieht und Häuser und Wohnungen nicht berücksichtigt, stieg um 2,8 Prozent.

Leichtes Erdbeben im Süden Vorarlbergs

Bregenz - Im Raum Schruns (Montafon) hat sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr ein leichtes Erdbeben ereignet. Der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete von einer Erschütterung der Magnitude 1,8. Bei dieser Stärke seien keine Schäden an Gebäuden zu erwarten, hieß es. Das Beben sei wegen der geringen Herdtiefe im Gebiet des Epizentrums deutlich wahrzunehmen gewesen.

