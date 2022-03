Österreich rüstet sein Heer auf

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Bedrohung durch den Krieg in der Ukraine soll das Österreichische Bundesheer deutlich mehr Geld bekommen. Es soll zum einen ein zehn Milliarden Euro schwerer "Neutralitätsfonds" für die nächsten Jahre eingerichtet werden, mit dem der Investitionsrückstau der letzten Jahrzehnte abgebaut wird, und zum anderen das Regelbudget bis 2027 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angehoben werden, fordert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Kiew: Russland erhöht Zahl der Luftangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Luftangriffe verstärkt. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs am Donnerstag. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Russische Truppen sind allerdings bei der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden. In der Früh nahmen russische Truppen nach eigenen Angaben die belagerte Stadt Isjum ein. Indes wurden sieben Fluchtkorridore vereinbart.

EU-Gipfel berät mit Biden weitere Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien - Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch den Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, zu dem auch US-Präsident Joe Biden als Gast geladen ist, am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Diskutiert wird ein fünftes EU-Sanktionspaket, das unter anderem ein Energie-Embargo beinhalten könnte. Allerdings scheint sich bei einigen westlichen EU-Staaten eine gewisse Sanktionsmüdigkeit einzustellen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird an dem Treffen teilnehmen.

Strategische Gas-Reserve kommt

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als direkte Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine legt sich Österreich eine strategische Gas-Reserve an. Der entsprechende Beschluss soll heute Abend im Nationalrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit erfolgen. Über Details wurde bis zuletzt verhandelt, jedoch ist nach APA-Informationen schon klar, dass sich die Höhe der Reserve an der im Jänner an Netzbenutzer abgegebenen Gasmenge bemisst.

NATO will sich gegen Russland an Ostflanke neu aufstellen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Monat nach Beginn des Ukraine-Kriegs will der Westen bei drei Gipfeltreffen am Donnerstag seine Geschlossenheit gegenüber Russland demonstrieren. Die NATO kündigte zum Auftakt ihres Gipfels in Brüssel eine Neuorganisation an der östlichen Grenze des Bündnisses an. Von China wurde eine klare Positionierung gegen Russland gefordert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in einer Videoschaltung mehr Hilfe für sein Land im Kampf gegen Russland.

49 Tote und über 41.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Mit 41.607 Neuinfektionen, die in Österreich in den vergangenen 24 Stunden registriert wurden, liegt der Wert heute, Donnerstag, deutlich unter der Vorwoche mit knapp über 52.000 neuen Fällen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von 3.495. Die aktuelle Inzidenz ist auf 3.242,7 gesunken. Mit 49 ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung weiterhin hoch, 259 waren es innerhalb einer Woche. Angespannt bleibt die Situation in den Krankenhäusern.

Rauch verteidigt neue Masken- und Quarantäneregeln

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat die ab dem heutigen Donnerstag geltenden neuen Masken- und Quarantäneregeln verteidigt. Auch wenn er erneute Verschärfungen so kurz nach den letzten Öffnungsschritten eigentlich ausgeschlossen hatte, habe es keine Alternative zu neuerlichen Verschärfungen gegeben, "weil in den Spitälern das Personal wirklich am Anschlag war", so Rauch im Ö1-"Morgenjournal". Die Maskenpflicht gilt nun umfassend, allerdings mit Ausnahmen.

Unfallzahlen legen wieder deutlich zu

Wien - Im ersten Pandemiejahr war die Zahl der Unfälle, ob Verkehr, Haushalt oder Sport, stark gesunken. 2021 mussten schon wieder 709.400 Menschen deswegen ins Spital, berichtete das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit). Das ist zwar noch nicht Vor-Corona-Niveau - 2019 waren 781.400 Verletzte gezählt worden, 2020 dann nur mehr 652.800 -, nähert sich diesem aber an. Haushaltsunfälle machten das Gros aus (301.700 Verletzte), gefolgt von Freizeit (225.900) und Verkehr.

