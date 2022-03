Kiew: Russland erhöht Zahl der Luftangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Luftangriffe verstärkt. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs am Donnerstag. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Russische Truppen sind allerdings bei der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden. In der Früh nahmen russische Truppen nach eigenen Angaben die belagerte Stadt Isjum ein. Indes wurden sieben Fluchtkorridore vereinbart.

EU-Gipfel berät mit Biden weitere Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien - Der russische Angriff auf die Ukraine wird auch den Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, zu dem auch US-Präsident Joe Biden als Gast geladen ist, am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Diskutiert wird ein fünftes EU-Sanktionspaket, das unter anderem ein Energie-Embargo beinhalten könnte. Allerdings scheint sich bei einigen westlichen EU-Staaten eine gewisse Sanktionsmüdigkeit einzustellen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird an dem Treffen teilnehmen.

Nationalrat unterbindet Ausstrahlung von Russia Today

Wien/Kiew/Moskau - Der Nationalrat hat am Donnerstag eine umfassende Förderung der Digitalisierung der Medien beschlossen - und gleichzeitig auch ein Verbot der Ausstrahlung von Russia Today in Österreich. Die Debatte stand über weite Strecken im Zeichen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) begrüßte drei aus der Ukraine geflüchtete Frauen, die die Plenarsitzung auf der Galerie verfolgten.

NATO will sich gegen Russland an Ostflanke neu aufstellen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Monat nach Beginn des Ukraine-Kriegs will der Westen bei drei Gipfeltreffen am Donnerstag seine Geschlossenheit gegenüber Russland demonstrieren. Die NATO kündigte zum Auftakt ihres Gipfels in Brüssel eine Neuorganisation an der östlichen Grenze des Bündnisses an. Von China wurde eine klare Positionierung gegen Russland gefordert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in einer Videoschaltung mehr Hilfe für sein Land im Kampf gegen Russland.

49 Tote und über 41.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Mit 41.607 Neuinfektionen, die in Österreich in den vergangenen 24 Stunden registriert wurden, liegt der Wert heute, Donnerstag, deutlich unter der Vorwoche mit knapp über 52.000 neuen Fällen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von 3.495. Die aktuelle Inzidenz ist auf 3.242,7 gesunken. Mit 49 ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung weiterhin hoch, 259 waren es innerhalb einer Woche. Angespannt bleibt die Situation in den Krankenhäusern.

Österreich rüstet sein Heer auf

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Bedrohung durch den Krieg in der Ukraine soll das Österreichische Bundesheer deutlich mehr Geld bekommen. Es soll zum einen ein zehn Milliarden Euro schwerer "Neutralitätsfonds" für die nächsten Jahre eingerichtet werden, mit dem der Investitionsrückstau der letzten Jahrzehnte abgebaut wird, und zum anderen das Regelbudget bis 2027 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angehoben werden. Das plant offenbar Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Stoltenberg bleibt Generalsekretär der NATO

Brüssel - Jens Stoltenberg bleibt wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine ein weiteres Jahr Generalsekretär der NATO. Die Bündnisstaaten hätten beim Gipfeltreffen entschieden, das Mandat des Norwegers bis zum 30. September 2023 zu verlängern, teilte das Verteidigungsbündnis am Donnerstag mit.

Großes Forderungspaket der Sozialpartner gegen Teuerung

Wien - Das Forderungspaket der Sozialpartner und der Industriellenvereinigung gegen die Teuerungen am Energiesektor sieht für private Hauhalte einmalig einen 500 Euro-Teuerungsausgleich vor, wenn Anspruch auf Arbeitslosenversicherung, Ausgleichszulage, Studienbeihilfe sowie Sozialhilfe/Mindestsicherung besteht. Weiters soll es für Private wie Unternehmer und Bauern einen Senkung der Mineralölsteuer auf EU-Mindestsatz geben, befristet bis Juni 2023.

