Nehammer: Es braucht "Kreativität" bei Sanktionen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat angesichts der Debatte über ein Öl- und Gasembargo gegen Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs vor einem gegenseitigen Ausspielen gewarnt. "Wer kein russisches Gas braucht, der kann Sanktionen fordern", sagte Nehammer in der Nacht auf Freitag in Brüssel. Länder wie Österreich, die abhängig davon seien, könnten das nicht, daher brauche es Kreativität bei den Sanktionen. Die EU warf indes Russland in der Gipfelerklärung Kriegsverbrechen vor.

Ukraine meldet laut IAEA Beschuss nahe Tschernobyl

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach mehreren Flächenbränden rund um die Atomruine Tschernobyl führt nun möglicher Beschuss in der Nähe zu erneuten Sorgen um die Sicherheit der Anlage. Im Nordosten der Ukraine sollen sich indes laut ukrainischer Armee russische Truppen nach hohen Verlusten teils zurückgezogen haben. Russische Einheiten würden aber weiter die zweitgrößte Stadt Charkiw und die Großstadt Sumy blockieren. Die Ukraine griff unterdessen hochwertige Ziele in von Russland gehaltenen Gebieten an.

Vertrauen in Bundespolitik sinkt

Wien - Das Chaos um die Coronaöffnungen und die explodierende Teuerung dürften dazu geführt haben, dass die Spitzen der Bundespolitik im APA/OGM-Vertrauensindex großteils schlechter abschneiden als vor drei Monaten. Zuwächse kann neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen kaum jemand verzeichnen. Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) steigt gleich mit einem negativen Vertrauenssaldo von minus 18 ein. Vorgänger Wolfgang Mückstein lag zuletzt noch auf plus drei.

Ermittlungen um Tod von Pflegeheimbewohnern in NÖ

St. Pölten - Im Zusammenhang mit dem Tod von Bewohnern eines privat geführten Pflegeheims im Bezirk St. Pölten hat die Staatsanwaltschaft in der niederösterreichischen Landeshauptstadt Ermittlungen aufgenommen. Im Raum stehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen, teilte ein Sprecher der Anklagebehörde am Freitag auf Anfrage mit. Es seien mehrere Obduktionen durchgeführt worden, auf entsprechende Gutachten werde gewartet.

Linda Wolfsgruber erhält den Christine-Nöstlinger-Preis

Wien - Die Illustratorin Linda Wolfsgruber erhält den heuer zum zweiten Mal vergebenen Christine-Nöstlinger-Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Der von der Stadt Wien, Christine Nöstlingers Buchstabenfabrik und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gemeinsam ausgerichtete Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Wolfsgruber wurde 1961 in Bruneck (Südtirol) geboren und lebt in Wien. Ihre Bücher wurden bisher in 17 Sprachen übersetzt.

Wegen Corona geht Parteitag der ÖVP OÖ ins Internet

Linz - Der oberösterreichische VP-Parteichef LH Thomas Stelzer stellt sich am Freitag am Abend auf dem 41. Landesparteitag erstmals seiner Wiederwahl. Aufgrund der Corona-Zahlen hatte die Partei entschieden, die bereits mehrmals verschobene Präsenzveranstaltung ins Internet zu verlegen. Die 975 geladenen Delegierten werden auch die vier - statt wie bisher fünf - Vertreter sowie den Vorstand online wählen. Nur Parteispitze und Wahlkommission werden im Design Center Linz sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red