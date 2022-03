Österreichs Wirtschaft erhält Dämpfer durch Ukraine-Krieg

Wien - Der von Russland gegen die Ukraine geführte Krieg verpasst auch Österreichs Wirtschaft einen gehörigen Dämpfer. Das Wachstum wird heuer nur 3,9 bzw. 3,6 Prozent ausmachen, erwarten Wifo und IHS. Kommendes Jahr dürften nur 2,0 bis 2,3 Prozent reales BIP-Plus drinnen sein, rechnen die Institute.

Nehammer: Es braucht "Kreativität" bei Sanktionen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat angesichts der Debatte über ein Öl- und Gasembargo gegen Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs vor einem gegenseitigen Ausspielen gewarnt. "Wer kein russisches Gas braucht, der kann Sanktionen fordern", sagte Nehammer in der Nacht auf Freitag in Brüssel. Länder wie Österreich, die abhängig davon seien, könnten das nicht, daher brauche es Kreativität bei den Sanktionen. Die EU warf indes Russland in der Gipfelerklärung Kriegsverbrechen vor.

Benzinpreis in Österreich nun EU-weit am stärksten gesunken

Wien - Nachdem in der Vorwoche Österreich jenes EU-Land war, wo seit Ende Februar der Benzinpreis am stärksten gestiegen ist, ist er nun in der vergangenen Woche am stärksten gesunken, teilte der VCÖ am Freitag mit. Die Interessensvertretung vergleicht die an die EU-Kommission gemeldeten Preise. Demnach ist Eurosuper innerhalb einer Woche um 25 Cent billiger geworden, Diesel um 20 Cent. In der Zwischenzeit wurde in Österreich die Pendlerpauschale erhöht.

Wien setzt verkürzte Corona-Quarantäne nicht um

Wien - Wien wird die Möglichkeit der verkürzten Quarantäne nicht in Anspruch nehmen. Man bleibt bei der Variante, dass sich infizierte Personen ab dem fünften Tag der Absonderung freitesten können. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Freitag mit.

Vierter Verdächtiger im Fall getöteten Mädchens ausgeliefert

Wien/London - Im Fall einer im Juni 2021 in Wien getöteten 13-Jährigen ist der vierte Verdächtige am Mittwoch von Großbritannien an Österreich ausgeliefert worden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien am Freitag der APA. "Er ist seit Mittwoch hier und wurde bereits einvernommen." Die Anträge auf die Verhängung der Untersuchungshaft würden vorbereitet.

Vertrauen in Bundespolitik sinkt

Wien - Das Chaos um die Coronaöffnungen und die explodierende Teuerung dürften dazu geführt haben, dass die Spitzen der Bundespolitik im APA/OGM-Vertrauensindex großteils schlechter abschneiden als vor drei Monaten. Zuwächse kann neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen kaum jemand verzeichnen. Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) steigt gleich mit einem negativen Vertrauenssaldo von minus 18 ein. Vorgänger Wolfgang Mückstein lag zuletzt noch auf plus drei.

Ermittlungen um Tod von Pflegeheimbewohnern in NÖ

St. Pölten - Im Zusammenhang mit dem Tod von vier Bewohnern eines privat geführten Pflegeheims im Raum St. Pölten hat die Staatsanwaltschaft in der niederösterreichischen Landeshauptstadt Ermittlungen aufgenommen. Entsprechende Medienberichte wurden am Freitag auf Anfrage bestätigt. Im Raum stehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen, teilte ein Sprecher der Anklagebehörde mit.

Linda Wolfsgruber erhält den Christine-Nöstlinger-Preis

Wien - Die Illustratorin Linda Wolfsgruber erhält den heuer zum zweiten Mal vergebenen Christine-Nöstlinger-Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Der von der Stadt Wien, Christine Nöstlingers Buchstabenfabrik und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gemeinsam ausgerichtete Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Wolfsgruber wurde 1961 in Bruneck (Südtirol) geboren und lebt in Wien. Ihre Bücher wurden bisher in 17 Sprachen übersetzt.

