Österreichs Wirtschaft erhält Dämpfer durch Ukraine-Krieg

Wien - Der von Russland gegen die Ukraine geführte Krieg dämpft Österreichs Wirtschaftswachstum gehörig. Es dürfte heuer nur 3,9 bzw. 3,6 Prozent ausmachen, erwarten Wifo und IHS. Neben dem Krieg und den Sanktionen gegen Moskau belasten auch die damit verstärkten Energiepreisschocks und die Produktions- und Lieferprobleme die Konjunktur. Von einem Gas-Öl-Importstopp wird abgeraten, das könnte zu einer Rezession führen. Gehofft wird, dass die Inflation nicht die Kaufstimmung drückt.

Wohl rund 300 Tote durch Angriff auf Theater in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei dem russischen Angriff auf ein Theater in Mariupol im Südosten der Ukraine könnten etwa 300 Menschen getötet worden sein. Die Stadtverwaltung von Mariupol äußerte am Freitag diese Vermutung und verwies zur Begründung auf Augenzeugenberichte. Konkrete Angaben zur Zahl der Opfer bei dem Luftangriff auf das Theater in Mariupol am Mittwoch vergangener Woche hat es bisher nicht gegeben.

Tourismus kommt nur schwer aus der Krise

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zunächst die Pandemie, nun der Ukraine-Krieg - das macht aufkeimende Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität zunichte, auch im heimischen Tourismus. Schon alleine aufgrund von Corona lagen die Buchungen in der bisherigen Wintersaison 2021/22 (November bis Februar) mit nur 33,2 Millionen Nächtigungen um fast 40 Prozent nach wie vor deutlich unter dem Vorkrisenniveau im Winter 2019/20, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht.

Vierter Verdächtiger im Fall getöteten Mädchens in Wien

Wien/London - Im Fall einer im Juni 2021 in Wien getöteten 13-Jährigen sitzt der vierte Verdächtige seit dem frühen Freitagnachmittag in Wien in Untersuchungshaft. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, mit. Die Verhängung der U-Haft sei noch nicht rechtskräftig, vorläufig gilt sie bis 8. April. Als Haftgründe wurden Flucht- und Tatbegehungsgefahr angenommen.

37.910 Corona-Neuinfektionen und 40 weitere Tote

Wien - In 24 Stunden sind österreichweit 37.910 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank seit dem Vortrag auf 3.096 Fälle, ist aber immer noch auf hohem Niveau. Im Krankenhaus lagen am Freitag 3.178 Covid-Betroffene, das sind 57 weniger als am Vortag, aber 130 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Intensivpatienten stieg im Tagesvergleich um sieben und seit der Vorwoche um 33 auf 240 Schwerstkranke. Zudem gab es 40 weitere Tote.

Geständnis in deutschem Mordprozess um Maskenpflicht-Streit

Bad Kreuznach - In einem Prozess in Deutschland um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht hat der Angeklagte die Tat gestanden. "Ich bereue sie zutiefst", erklärte der 50-Jährige am Freitag vor dem Landgericht Bad Kreuznach in einer Stellungnahme, die von seinem Anwalt verlesen wurde. Erklären könne er sich sein Handeln nicht. Er sei sich der Schwere der Tat bewusst und bitte die Angehörigen des 20 Jahre alten Opfers um Entschuldigung.

Riesiger Eisberg in östlicher Antarktis abgebrochen

London - Im Osten der Antarktis ist ein riesiger Eisberg abgebrochen. Der rund 1.200 Quadratkilometer - etwa der Größe der Stadt Rom entsprechende - Koloss soll Mitte März seine Verbindung zum Festland verloren haben, wie der "Guardian" am Freitag unter Berufung auf Polarforscher berichtete. Zuvor hatte bereits das Nationale Eiszentrum der USA bestätigt, der bisher als Conger-Eisschelf bekannte Eisberg habe sich abgelöst.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

