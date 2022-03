Biden hält in Warschau Rede zum Ukraine-Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - US-Präsident Joe Biden will am zweiten Tag seines Besuchs in Polen an diesem Samstag in Warschau eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halten und Geflüchtete treffen. In Bidens Ansprache (18.00 Uhr) im Warschauer Königsschloss soll es dem Weißen Haus zufolge um die "gemeinsamen Bemühungen der freien Welt" gehen, das ukrainische Volk zu unterstützen.

Ukraine-Krieg lässt Dünger knapp und teuer werden

München/London/Kiew (Kyjiw) - Der russische Angriff auf die Ukraine trifft die weltweite Nahrungsmittelversorgung an einer empfindlichen Stelle: Vor allem in ärmeren Teilen der Welt könnte Dünger in diesem Jahr knapp und zu teuer für die Bauern werden. In den Industriestaaten tragen exorbitant hohe Düngerpreise zur Teuerung bei Lebensmitteln bei, wie Fachleute für den Agrarmarkt sagen. Zudem sind niedrige Ernten zu erwarten, wenn weniger gedüngt wird.

Ukrainische Armee hält Angriff auf Kiew weiter für möglich

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hält einen groß angelegten Angriff russischer Truppen auf Kiew immer noch für möglich. Dazu ziehe der Gegner weiterhin starke Kräfte zusammen, sagte der ukrainische Heeresstabschef Olexander Grusewitsch am Freitag. Zudem würden nach Erkenntnissen der Aufklärung in der Kaukasus-Republik Dagestan spezielle Einheiten für diesen Einsatz vorbereitet. Zuletzt war es der ukrainischen Armee gelungen, nahe von Kiew mehrere Stellungen und Orte zurückzuerobern.

33.508 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind binnen 24 Stunden 33.508 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt nach Informationen des Innen- und Gesundheitsministeriums unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (38.500 Infektionen). Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Personen war mit 3.001,1 aber weiterhin hoch. 46 Personen sind mit oder an Corona verstorben.

"Licht aus" für das Klima und für Frieden zur "Earth Hour"

Wien/Kiew (Kyjiw) - Licht aus für die Erde und Frieden: Zahlreiche Menschen, Städte und Monumente im Asien-Pazifik-Raum haben Samstagabend um 20.30 Uhr die Earth Hour 2022 eingeläutet. In Neuseeland hüllten sich unter anderem der Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower und die Harbour Bridge in Auckland sowie das Parlament in der Hauptstadt Wellington in Dunkelheit. Heuer steht nicht nur der Schutz des Planeten im Fokus, sondern auch der Wunsch nach Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt.

Saudi-Militärkoalition fliegt Vergeltungsangriffe im Jemen

Jeddah - Nach dem Angriff von Houthi-Rebellen auf das Nachbarland Saudi-Arabien hat Riad mehrere Luftangriffe im Jemen geflogen. Es seien Angriffe "gegen Bedrohungsquellen in Sanaa und Hodeida" vorgenommen worden, um Angriffe der Rebellen in Saudi-Arabien zu vergelten, schrieb die offizielle saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA in der Nacht auf Samstag auf Twitter unter Berufung auf die von Riad angeführte Militärkoalition.

Wohnmobil und Auto krachten in der Steiermark zusammen

Großwilfersdorf - Bei der Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Kleinwagen ist Samstagvormittag in der Oststeiermark der Lenker des Autos ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des Wohnmobils wurden laut ersten Informationen der Polizei verletzt. Die Fürstenfelder Straße (B319) wurde vorübergehend zwischen Großwilfersdorf und Hainfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Demo in Kabul für weiterführenden Unterricht für Mädchen

Kabul - In Afghanistan haben rund zwei Dutzend Demonstrantinnen eine Wiederöffnung der weiterführenden Mädchenschulen gefordert. "Öffnet die Schulen!" und "Gerechtigkeit!" riefen die am Samstag auf einem Platz in der Hauptstadt Kabul versammelten Frauen und Mädchen. Der Protest löste sich auf, als sich Kämpfer der herrschenden, radikal-islamischen Taliban der Kundgebung näherten.

