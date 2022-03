WKStA geht nun auch gegen Rechtsschutzbeauftragte vor

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht weiter forsch gegen jene Behördenvertreter vor, mit denen sie im Clinch liegt. Nun fordert die Chefin der WKStA Ilse Wrabl-Sanda sogar den Ausschluss der Rechtsschutzbeauftragten aus allen Ermittlungen die "Ibiza-Affäre" betreffend, berichtet das "profil" online. Ein weiteres Amtshandeln wäre "unzulässig".

Biden hält in Warschau Rede zum Ukraine-Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - US-Präsident Joe Biden will am zweiten Tag seines Besuchs in Polen an diesem Samstag in Warschau eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halten und Geflüchtete treffen. In Bidens Ansprache (18.00 Uhr) im Warschauer Königsschloss soll es dem Weißen Haus zufolge um die "gemeinsamen Bemühungen der freien Welt" gehen, das ukrainische Volk zu unterstützen.

Kiew bietet Speicher für europäische Gasreserve an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Doha - Die Ukraine bietet ihre Erdgasspeicher zur Einlagerung einer strategischen europäischen Energiereserve an. Sein Land habe die größten unterirdischen Speicheranlagen in Europa, schrieb der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko am Samstag auf Facebook. "Trotz der umfassenden militärischen Aggression Russlands ist die Ukraine weiterhin ein starker und zuverlässiger Partner Europas in Sachen Energiesicherheit."

Stadt nahe Tschernobyl von russischen Truppen eingenommen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Truppen haben offenbar die Kontrolle über die Stadt Slawutytsch in der Nähe des ukrainischen AKW Tschernobyl erlangt. Sie hätten das Krankenhaus eingenommen und den Bürgermeister entführt, hieß es am Samstag einer Mitteilung des Gouverneurs der Region Kiew. Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bei einem Raketenangriff auch erneut ein Arsenal mit Waffen und Militärtechnik zerstört.

33.508 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind binnen 24 Stunden 33.508 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt nach Informationen des Innen- und Gesundheitsministeriums unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (38.500 Infektionen). Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Personen war mit 3.001,1 aber weiterhin hoch. 46 Personen sind mit oder an Corona verstorben.

Saudi-Militärkoalition fliegt Vergeltungsangriffe im Jemen

Jeddah - Nach dem Angriff von Houthi-Rebellen auf das Nachbarland Saudi-Arabien hat Riad mehrere Luftangriffe im Jemen geflogen. Es seien Angriffe "gegen Bedrohungsquellen in Sanaa und Hodeida" vorgenommen worden, um Angriffe der Rebellen in Saudi-Arabien zu vergelten, schrieb die offizielle saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA in der Nacht auf Samstag auf Twitter unter Berufung auf die von Riad angeführte Militärkoalition.

Demo in Kabul für weiterführenden Unterricht für Mädchen

Kabul - In Afghanistan haben rund zwei Dutzend Demonstrantinnen eine Wiederöffnung der weiterführenden Mädchenschulen gefordert. "Öffnet die Schulen!" und "Gerechtigkeit!" riefen die am Samstag auf einem Platz in der Hauptstadt Kabul versammelten Frauen und Mädchen. Der Protest löste sich auf, als sich Kämpfer der herrschenden, radikal-islamischen Taliban der Kundgebung näherten.

