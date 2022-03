Biden: Putin kann nicht an der Macht bleiben

Warschau - US-Präsident Joe Biden hat offen zu einem Sturz des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen. "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben", sagte Biden am Samstagabend zum Abschluss einer Rede über den Ukraine-Krieg in Warschau. Darin versicherte er das bedrängte Land der Unterstützung des Westens, bekräftigte die Verteidigung des NATO-Territoriums als "heilige Verpflichtung", stellte die Welt aber zugleich auf einen langen Kampf gegen die Autokratien ein.

Registrierung ukrainischer Flüchtlinge wird beschleunigt

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Innenministerium versucht die Registrierung ukrainischer Flüchtlinge zu beschleunigen. Am Wochenende sind 95 zusätzliche Erfassungsmodule eingetroffen, die sofort an die Landespolizeidirektionen ausgeliefert wurden, hieß es aus dem Ressort von Gerhard Karner (ÖVP) zur APA. Bis inklusive Samstag wurden bereits rund 35.000 Flüchtlinge registriert.

Selenskyj fordert von Polen Kampfflugzeuge und Panzer

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft erneut zur Lieferung schwerer Waffen aufgerufen. Sowohl in einer Videokonferenz mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda am Samstag als auch in einer in der Nacht auf Sonntag ausgestrahlten Videobotschaft forderte er Kampfflugzeuge und Panzer für die ukrainischen Streitkräfte. "Die Ukraine kann russische Raketen nicht mit Schrotflinten und Maschinengewehren abschießen", sagte er.

Ukraine-Benefizkonzert am Wiener Heldenplatz

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Heute, Sonntag, steigt ab 13 Uhr am Wiener Heldenplatz das nächste große Ukraine-Benefizkonzert. Die Veranstalter gehen von bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher aus. Der Eintritt ist frei, unter dem Motto "YesWeCare" werden jedoch Spenden für die Kriegsopfer der Ukraine gesammelt. Der gesamte Betrag wird den Organisationen SOS-Kinderdorf und Nachbar in Not übergeben.

Nettostromimport voriges Jahr stark gestiegen

Wien - Der Nettostromimport ist voriges Jahr gegenüber 2020 um das dreieinhalbfache auf 7,5 Mrd. kWh und somit 10,4 Prozent des gesamten Stromverbrauches gestiegen, berichtete die IG Windkraft am Sonntag. Damit seien 700 Mio. Euro für Strom von außerhalb Österreichs, auch aus Kohle- und Atomkraftwerken, ausgegeben worden. "Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien dringender denn je", bekräftigte der Geschäftsführer der Organisation, Stefan Moidl, in einer Aussendung.

Landtagswahl im deutschen Saarland - Machtwechsel möglich

Saarbrücken - Im kleinsten deutschen Bundesland Saarland entscheiden am Sonntag mehr als 750.000 Wahlberechtigte darüber, ob es nach mehr als zwei Jahrzehnten einen Machtwechsel gibt. In den Umfragen lag die CDU mit Ministerpräsident Tobias Hans zuletzt deutlich hinter der SPD, bisher kleinerer Partner in einer Großen Koalition. Die bisherige Vize-Regierungschefin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), hat damit gute Chancen, an der Saar Ministerpräsidentin zu werden.

Die mitteleuropäische Sommerzeit hat begonnen

Wien - In der Nacht auf Sonntag hat die Sommerzeit (MESZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 2.00 Uhr die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, die Nacht war um 60 Minuten kürzer. Auf Normalzeit (MEZ) wird am letzten Oktoberwochenende gewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Die 94. Oscars werden in Hollywood verliehen

Hollywood/Wien - In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Hollywood zum 94. Mal die Oscars verliehen. Nach der Sonderausgabe 2021 kehren die wichtigsten Filmpreise der Welt nun wieder in das legendäre Dolby Theatre am Hollywoodboulevard zurück. Die Coronasicherheitsvorkehrungen sind aber weiterhin hoch. Als Favorit mit zwölf Nominierungen geht Jane Campions Westerndrama "The Power of the Dog" in die Nacht der Nächte.

