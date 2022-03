Rendi-Wagner stellt Kanzleranspruch

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will ihre Partei in die nächsten Wahlen führen und die erste sozialdemokratische Bundeskanzlerin Österreichs werden. Das hat sie am Sonntag in einer Grundsatzrede - wohl auch in Richtung innerparteilicher Kritiker - klargestellt. Den Koalitionen der vergangenen Jahre stellte sie ein schlechtes Zeugnis aus, die SPÖ solle das Land nun in eine bessere Zukunft führen. "Dazu braucht es euch. Dazu braucht es mich", so Rendi-Wagner. "Wir sind bereit."

IV: Dringend Hilfen für energieintensive Firmen gefordert

Wien - Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, hat den Ruf seiner Organisation nach staatlichen Hilfen an Firmen für die Energiewende bekräftigt. Als rasche Strompreiskompensation forderte er in der ORF-"Pressestunde" 200 Mio. Euro, dazu brauche es einen "Transformationsfonds". Dieser Fonds solle langfristig funktionieren und jährlich mit 300 Mio. Euro aus Einnahmen aus dem Emissionshandel gefüllt werden, hieß es auf Nachfrage.

Dutzende Waisenkinder nach Österreich evakuiert

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - 79 Waisenkinder und 28 Betreuerinnen aus der Ukraine sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Flucht vor dem Krieg nach fast 40 Stunden Fahrt über Polen und Tschechien in Österreich angekommen. Österreichische Behörden hatten die NGO "kleine Herzen", die sich für Kinder u.a. in der Ukraine und Russland engagiert, bei der Evakuierung unterstützt. Laut Mitteilung des Außenministeriums mussten mehrere Kinder nach der Einreise sofort intensivmedizinisch versorgt werden.

Kiew: Russland zerstört Treibstoff- und Lebensmittellager

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine wirft Russland vor, mit der Zerstörung ukrainischer Treibstoff- und Lebensmittellager begonnen zu haben. Dies bedeute, dass die Regierung in Kiew bald die entsprechenden Vorräte großflächiger verteilen müsse, sagte der Berater des Innenministeriums, Vadym Denysenko, im Fernsehen. Die ukrainischen Behörden können unterdessen bedrängten Zivilisten weiter nicht direkt bei der Flucht aus der schwer umkämpften Stadt Mariupol helfen.

Luhansk-Separatist: Referendum zu Russland-Beitritt möglich

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von Russland unterstützte selbst ernannte Volksrepublik Luhansk in der Ostukraine erwägt ein baldiges Referendum über den Beitritt zu Russland. "Ich denke, dass in naher Zukunft ein Referendum auf dem Territorium der Republik abgehalten werden wird", sagte der dortige Separatisten-Anführer Leonid Passetschnik am Sonntag laut lokalen Medien. Russlands Verteidigungsministerium hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Armee 93 Prozent des Regierungsbezirks Luhansk kontrolliere.

Registrierung ukrainischer Flüchtlinge wird beschleunigt

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Innenministerium versucht die Registrierung ukrainischer Flüchtlinge zu beschleunigen. Am Wochenende sind 95 zusätzliche Erfassungsmodule eingetroffen, die sofort an die Landespolizeidirektionen ausgeliefert wurden, hieß es aus dem Ressort von Gerhard Karner (ÖVP) zur APA. Bis inklusive Samstag wurden bereits rund 35.000 Flüchtlinge registriert.

Mit Ende der Woche wird es wieder kälter

Wien - Mit den schönen Frühlingstagen ist es bald wieder vorbei. Wie die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag prognostizierten, wird es bereits ab Mittwoch unbeständig. Gegen Wochenende sorgt dann eine Kaltfront für einen Temperatursturz und Niederschläge in weiten Teilen Österreichs.

24-Jährige bei Verkehrsunfall in NÖ gestorben

Mödling/Guntramsdorf - Eine 24-Jährige ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L151 zwischen Mödling und Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ums Leben gekommen. Sie war Beifahrerin, als der 25-jährige Lenker des Pkw aus bisher unbekannter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 24-jährigen Wieners zusammenstieß. Die 24-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, der 25-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

