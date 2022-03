Neue russisch-ukrainische Verhandlungen ab Montag in Türkei

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Ankara - Russland und die Ukraine werden nach ukrainischen Angaben am Montag in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde starten. "Bei dem heutigen Gespräch per Videokonferenz wurde beschlossen, die nächste Runde in Präsenz in der Türkei vom 28. bis 30. März abzuhalten", postete der ukrainische Unterhändler David Arachamija am Sonntag auf Facebook. Am 10. März hatten bereits Verhandlungen auf Ministerebene in Antalya stattgefunden, die keine konkreten Fortschritte gebracht hatten.

Ukraine-Benefizkonzert am Heldenplatz mit Selenskyj-Video

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit einem knapp vierminütigen Videoclip hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am späten Sonntagnachmittag an die Teilnehmer des unter dem Motto "YesWeCare" stehenden Ukraine-Benefizkonzerts am Wiener Heldenplatz gewandt. "Wir kämpfen weiter", lautete die zentrale Botschaft der mit Musik und erschütternden Bildern von Einschlägen und Explosionen untermalten Rede, in der er einen Waffenstillstand forderte und proklamierte: "Frieden ist die einzige Option!"

Kiew: Russland zerstört Treibstoff- und Lebensmittellager

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine wirft Russland vor, mit der Zerstörung ukrainischer Treibstoff- und Lebensmittellager begonnen zu haben. Dies bedeute, dass die Regierung in Kiew bald die entsprechenden Vorräte großflächiger verteilen müsse, sagte der Berater des Innenministeriums, Vadym Denysenko, im Fernsehen. Die ukrainischen Behörden können unterdessen bedrängten Zivilisten weiter nicht direkt bei der Flucht aus der schwer umkämpften Stadt Mariupol helfen.

Luhansk-Separatist: Referendum zu Russland-Beitritt möglich

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von Russland unterstützte selbst ernannte Volksrepublik Luhansk in der Ostukraine erwägt ein baldiges Referendum über den Beitritt zu Russland. "Ich denke, dass in naher Zukunft ein Referendum auf dem Territorium der Republik abgehalten werden wird", sagte Separatisten-Anführer Leonid Passetschnik am Sonntag. So ein Referendum wäre null und nichtig, hieß es postwendend aus Kiew. Moskau hatte zuletzt mitgeteilt, man kontrolliere 93 Prozent des Regierungsbezirks Luhansk.

Rendi-Wagner stellt Kanzleranspruch

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will ihre Partei in die nächsten Wahlen führen und die erste sozialdemokratische Bundeskanzlerin Österreichs werden. Das hat sie am Sonntag in einer Grundsatzrede - wohl auch in Richtung innerparteilicher Kritiker - klargestellt. Den Koalitionen der vergangenen Jahre stellte sie ein schlechtes Zeugnis aus, die SPÖ solle das Land nun in eine bessere Zukunft führen. "Dazu braucht es euch. Dazu braucht es mich", so Rendi-Wagner. "Wir sind bereit."

Iran-Atomabkommen hängt an Revolutionsgarden

Doha - Die Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran von 2015 scheinen sich auf die Frage zu fokussieren, wie mit den iranischen Revolutionsgarden umzugehen ist. Für Teheran ist eine Einigung möglich, wenn die USA sie von ihrer Terror-Liste streichen - was Washington ablehnt. Eine Einigung stehe kurz bevor, sagte Kamal Kharrasi, ein hochrangiger Berater von Ayatollah Ali Khamenei, am Sonntag auf der internationalen Konferenz Doha Forum in Katar.

SPD-Erdrutschsieg bei Landtagswahl im Saarland

Saarbrücken - Bei der Landtagswahl im deutschen Saarland haben die Sozialdemokraten am Sonntag einen Erdrutschsieg erzielt. Dies zeigte eine Prognose der ARD, die nach Wahlschluss um 18 Uhr veröffentlicht wurde. Demnach kam die SPD der populären Spitzenkandidatin Anke Rehlinger auf 44 Prozent der Stimmen, während die CDU von Ministerpräsident Tobias Hans auf einen historischen Tiefststand von 27,5 Prozent abstürzte. Hans kündigte umgehend "persönliche Konsequenzen" an.

Waldbrand auf Truppenübungsplatz Allentsteig unter Kontrolle

Allentsteig - Der Waldbrand, der seit Samstagvormittag die Feuerwehren im Bezirk Zwettl fordert, ist am Sonntag unter Kontrolle gebracht worden. Das Feuer beschränkte sich auf das Gelände des Truppenübungsplatzes Allentsteig (Tüpl), auf dem es im Zuge von Schießübungen auch ausgebrochen war, wie Tüpl-Sprecher Dietmar Butschell im Gespräch mit der APA betonte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red