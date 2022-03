94. Oscars: "CODA" holt Königskategorie Bester Film

Hollywood - Die Gehörlosen-Tragikomödie "CODA" wurde bei der 94. Oscar-Verleihung als bester Film geehrt. Das Remake der französischen Vorlage "Verstehen Sie die Beli�rs?" durch Regisseurin Si�n Heder ist damit der erste Film eines Streamingdienstes, der die Königskategorie für sich entscheiden konnte, läuft das Werk doch bei Apple TV+. Es erzählt von einem hörenden Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst.

Erneut Brände auf Gelände von AKW Tschernobyl ausgebrochen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der von russischen Streitkräften besetzten Zone um die Atomruine Tschernobyl sind nach Angaben der ukrainischen Behörden neue Brände ausgebrochen. "In der Sperrzone haben große Brände begonnen, die sehr ernste Folgen haben können", schrieb die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Sonntagabend auf Telegram. Allerdings sei es wegen der russischen Truppen im Moment "unmöglich, die Brände vollständig zu kontrollieren und zu löschen".

Kiew und Moskau wollen in der Türkei verhandeln

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Ankara - Nach rund zweiwöchigen Friedensverhandlungen im Online-Format wollen die Delegationen aus der Ukraine und Russland nun wieder persönlich zusammenkommen. Das nächste Treffen finde in Istanbul statt, informierte das türkische Präsidialamt nach einem Telefonat von Kremlchef Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ein Zeitpunkt wurde nicht genannt. Kiews Unterhändler David Arachamija teilte auf Facebook mit, dass bereits am Montag verhandelt werde.

Kiew befürchtet Zuspitzung der Lage rund um Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Ankündigung Russlands, sich im Ukraine-Krieg künftig auf die "Befreiung des Donbass" konzentrieren zu wollen, befürchtet die Regierung in Kiew eine Zuspitzung der Lage in Mariupol und im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Situation in Mariupol als eindeutige humanitäre Katastrophe. Russland verlegte indes weiterhin zusätzliche Militäreinheiten an die ukrainische Grenze.

EU-Minister beraten über Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Innenminister beraten am Montag (14.30 Uhr) über den Umgang mit der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine. Dabei dürfte es vor allem um die Verteilung der bisher fast vier Millionen Flüchtlinge auf die EU-Staaten gehen. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hatte jüngst gesagt, Ziel müsse eine feste Quote für die Verteilung in Europa sein. Der ukrainische Innenminister Denis Monastyrski soll zeitweise per Video dazu geschaltet werden.

Corona-Lockdown für eine Hälfte Shanghais in Kraft getreten

Shanghai - Im Kampf gegen steigende Corona-Infektionszahlen in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai hat am Montag für eine Hälfte der 25-Millionen-Einwohner-Stadt ein Lockdown begonnen. Im östlichen Stadtbezirk Pudong, zu dem ein Finanzdistrikt und der internationale Flughafen von Shanghai gehören, sind die Menschen aufgerufen, ihre Wohnungen bis Freitag nicht zu verlassen.

Lifebrain verzichtet vorerst auf Kündigungen

Wien - Das Labor Lifebrain, das in Wien die Coronatests auswertet, verzichtet vorerst auf die angekündigte Kündigung von 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damit hatte das Unternehmen auf das Auslaufen unbegrenzter Gratis-Tests reagiert. Man rechne im Herbst wieder mit einem verstärkten Testaufkommen und wolle den Sommer durchtauchen, auch wenn das finanzielle Vorleistungen bedeutet, kündigte das Unternehmen laut Medienberichten an.

Absolute Mehrheit für SPD bei Landtagswahl im Saarland

Saarbrücken - Bei der Landtagswahl im deutschen Saarland haben die Sozialdemokraten am Sonntag in einem Erdrutschsieg die absolute Mehrheit errungen. Dies geht aus dem am Wahlabend veröffentlichten vorläufigen amtlichen Ergebnis hervor. SPD-Chefin Anke Rehlinger wird damit neue Regierungschefin. Ministerpräsident Tobias Hans, dessen CDU auf einen historischen Tiefststand stürzte, kündigte "persönliche Konsequenzen" an. Die Ampelparteien Grüne und FDP verpassten den Einzug in den Landtag.

