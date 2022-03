Kiew und Moskau wollen in der Türkei verhandeln

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Ankara - Neue persönliche Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kreml zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. "Heute werden sie wahrscheinlich nicht dort fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. "Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte."

Kiew befürchtet Zuspitzung der Lage rund um Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Ankündigung Russlands, sich im Ukraine-Krieg künftig auf die "Befreiung des Donbass" konzentrieren zu wollen, befürchtet die Regierung in Kiew eine Zuspitzung der Lage in Mariupol und im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Situation in Mariupol als eindeutige humanitäre Katastrophe. Russland verlegte indes weiterhin zusätzliche Militäreinheiten an die ukrainische Grenze.

Kiew: Keine großen Brände in Tschernobyl-Zone

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Sperrzone um das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl sind ukrainischen Angaben zufolge keine größeren Brände mehr festgestellt worden. Aufnahmen von Satelliten würden derzeit keine derartigen Wärmequellen feststellen, teilte der ukrainische Zivilschutzdienst am Montag mit. Anderslautende Informationen seien falsch.

Ukraine kein "sicherer Herkunftsstaat" mehr

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine wird am Mittwoch im Ministerrat als Folge der russischen Invasion von der Liste "sicherer Herkunftsstaaten" gestrichen. Diese hat in Asylverfahren eine gewisse Bedeutung: Bürger aus diesen Ländern haben kaum Aussicht auf einen Aufenthaltstitel als Flüchtling, es sei denn sie können individuell relevante Gründe vorbringen.

Gefahrenanzeigen belegen personelle Engpässe in Spitälern

Wien - Hunderte Gefährdungsmeldungen, die die Rechercheplattform "Dossier" in den vergangenen Monaten recherchiert hat, machen die Personalnot in den heimischen Spitälern deutlich. Die personellen Engpässe im Pflegebereich betreffen demnach alle Bundesländer und öffentliche wie private Krankenhäuser - und haben mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das - nicht erst seit Corona - zur "Gefahr für Patientinnen und Patienten" geworden ist, wie "Dossier" zusammenfassend festhält.

Bankeinlagen trotz negativem Realzins gestiegen

Wien - Private Haushalte haben im Vorjahr erneut mehr Geld auf ihre Bank gebracht. Die Einlagen wuchsen um 10,9 Mrd. Euro oder 3,8 Prozent auf 294,8 Mrd. Euro an - und das, obwohl der Realzinssatz im Februar 2022 auf den niedrigsten Wert seit den 1970er-Jahren gesunken ist. Gleichzeitig wurde aber auch mehr Geld in Investmentfonds gesteckt. Vor allem nachhaltige und inländische Fonds waren gefragt, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Montag mit.

Zwei Polizisten bei IS-Anschlag in Israel getötet

Tel Aviv - Nach dem tödlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Hadera hat die Polizei laut Radio sechs Verdächtige in der arabischen Stadt Umm al-Fahm im Norden des Landes festgenommen. Bei den beiden Attentätern handelt es sich um Cousins, israelische Araber aus dem Ort, wie der Rundfunk am Montag berichtete. Ministerpräsident Naftali Bennett bezeichnete die beiden als Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Oststeirer stürzte in Graz mit Baugerüst um - tot

Graz - Ein 45-jähriger Oststeirer ist Montagfrüh auf einer Baustelle in der Grazer Girardigasse mit einem etwa zehn Meter hohen Baugerüst umgefallen. Er wurde dabei sehr schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst reanimiert werden. Wenig später starb er allerdings im Krankenhaus. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wird zusammen mit dem Arbeitsinspektorat noch nach der Unfallursache gesucht.

