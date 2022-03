Mordverdacht nach Drogentod einer 14-jährigen Wienerin in NÖ

Marchegg/Wien - Eine 14-Jährige ist Sonntagvormittag in einem Haus in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) von Einsatzkräften tot aufgefunden worden. Die Wienerin soll sich nach Drogenkonsum am Samstagabend "in einem gesundheitlich lebensbedrohlichen Zustand befunden" und ein 18-jähriger Bewohner "die erforderliche Hilfeleistung unterlassen haben", teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit. Der junge Mann wurde festgenommen. Gegen ihn besteht Mordverdacht durch Unterlassung der Hilfeleistung.

Kiew und Moskau wollen in der Türkei verhandeln

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Ankara - Neue persönliche Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kreml zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. "Heute werden sie wahrscheinlich nicht dort fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. "Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte."

Weniger als 50 Österreicher sind noch in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Mehr als einen Monat nach Beginn des Kriegs in der Ukraine befinden sich laut Außenministerium noch weniger als 50 Österreicherinnen und Österreicher sowie deren engste Angehörigen in dem Land. Die Mehrheit davon will nach eigenen Angaben nach wie vor in der Ukraine blieben, wie eine Sprecherin am Montag auf Anfrage mitteilte. Insgesamt 470 Österreicher konnten bisher seit Kriegsbeginn mit Unterstützung des Außenministeriums ausreisen, hieß es.

Bankeinlagen trotz negativem Realzins gestiegen

Wien - Private Haushalte haben im Vorjahr erneut mehr Geld auf ihre Bank gebracht. Die Einlagen wuchsen um 10,9 Mrd. Euro oder 3,8 Prozent auf 294,8 Mrd. Euro an - und das, obwohl der Realzinssatz im Februar 2022 auf den niedrigsten Wert seit den 1970er-Jahren gesunken ist. Gleichzeitig wurde aber auch mehr Geld in Investmentfonds gesteckt. Vor allem nachhaltige und inländische Fonds waren gefragt, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Montag mit.

Historisches Außenministertreffen in Israel

Jerusalem - Im Hinblick auf den Iran wollen Israel und verbündete arabische Staaten gemeinsam mit den USA ihre Zusammenarbeit ausbauen. Dazu wollten sie sich künftig regelmäßig auf hoher Ebene treffen, sagte der israelische Außenminister Yair Lapid am Montag im Wüstenort Sde Boker bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den USA, Ägypten, Bahrain, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Es war die erste Konferenz dieser Art in Israel: "Wir machen heute Geschichte."

Österreich unter EU-Ländern mit den höchsten Arbeitskosten

Wien - Österreich zählt in Europa zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten. Laut EU-Statistikbehörde Eurostat betrugen die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde 2021 in Österreich 37,5 Euro. Der EU-Schnitt lag bei 29,1 Euro und in der Eurozone kostete eine Arbeitsstunden im Durchschnitt 32,8 Euro. Am niedrigsten sind die Arbeitskosten in Bulgarien mit 7,0 Euro, am höchsten in Dänemark mit 46,9 Euro pro Stunde.

Rund 49.000 Corona-Neuinfektionen seit Samstag

Wien - Nachdem das Gesundheits- und das Innenministerium am Sonntag keine Zahlen zur Corona-Pandemie veröffentlicht hatten, wurden am Montag 22.201 Neuinfektionen für die vergangenen 24 Stunden ausgewiesen. Diese Zahl lag unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 35.644 Neuinfektionen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 2,778,5 Fälle pro 100.000 Einwohner angegeben, am Samstag lag sie noch knapp über 3.000. Seit Samstag kamen 49.071 Neuinfektionen hinzu.

Gefahrenanzeigen belegen personelle Engpässe in Spitälern

Wien - Hunderte Gefährdungsmeldungen, die die Rechercheplattform "Dossier" in den vergangenen Monaten recherchiert hat, machen die Personalnot in den heimischen Spitälern deutlich. Die personellen Engpässe im Pflegebereich betreffen demnach alle Bundesländer und öffentliche wie private Krankenhäuser - und haben mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das - nicht erst seit Corona - zur "Gefahr für Patientinnen und Patienten" geworden ist, wie "Dossier" zusammenfassend festhält.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red