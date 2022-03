Kiew und Moskau wollen in der Türkei verhandeln

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Ankara - Neue persönliche Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kreml zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. "Heute werden sie wahrscheinlich nicht dort fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. "Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte."

Kiew befürchtet Zuspitzung der Lage rund um Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Ankündigung Russlands, sich im Ukraine-Krieg künftig auf die "Befreiung des Donbass" konzentrieren zu wollen, befürchtet die Regierung in Kiew eine Zuspitzung der Lage in Mariupol und im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Situation in Mariupol als eindeutige humanitäre Katastrophe. Die von Frankreich mit der Türkei und Griechenland geplante Evakuierungsmission ist weiter nicht abschließend vereinbart.

EU-Minister beraten über Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich gegen einen verpflichtenden Verteilungsschlüssel für die vor dem Krieg in die Europäische Union fliehenden Ukrainerinnen und Ukrainer ausgesprochen. "Es braucht hier klare Zusagen, die gibt es auch", sagte Karner am Montag vor einem Sondertreffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel zur Aufnahme von Schutzsuchenden aus anderen EU-Staaten. "Wir halten aber nichts von Quoten, es geht darum, den Menschen zu helfen", fügte er hinzu.

Mordverdacht nach Drogentod einer 14-jährigen Wienerin in NÖ

Marchegg/Wien - Eine 14-Jährige ist Sonntagvormittag in einem Haus in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) von Einsatzkräften tot aufgefunden worden. Die Wienerin soll sich nach Drogenkonsum am Samstagabend "in einem gesundheitlich lebensbedrohlichen Zustand befunden" und ein 18-jähriger Bewohner "die erforderliche Hilfeleistung unterlassen haben", teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit. Der junge Mann wurde festgenommen. Gegen ihn besteht Mordverdacht durch Unterlassung der Hilfeleistung.

Weiter offene Fragen zur Corona-Teststrategie

Wien - Für die ab April geltende Reduzierung auf je fünf gratis PCR- und fünf Antigen-"Wohnzimmer"-Tests pro Person und Monat sind noch einige Fragen offen. Während die Länder auf die Verordnung des Gesundheitsministeriums mit konkreten Vorgaben warten, sieht man dort die Länder für die Kontrolle der Limitierung der PCR-Tests zuständig. Die meisten Länder setzen künftig auf die bewährten Gurgel-Tests (teils mit Apotheken-Beteiligung), in der Steiermark nur auf Tests in Apotheken.

Gefahrenanzeigen belegen personelle Engpässe in Spitälern

Wien - Hunderte Gefährdungsmeldungen, die die Rechercheplattform "Dossier" in den vergangenen Monaten recherchiert hat, machen die Personalnot in den heimischen Spitälern deutlich. Die personellen Engpässe im Pflegebereich betreffen demnach alle Bundesländer und öffentliche wie private Krankenhäuser - und haben mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das - nicht erst seit Corona - zur "Gefahr für Patientinnen und Patienten" geworden ist, wie "Dossier" zusammenfassend festhält.

Bankeinlagen trotz negativem Realzins gestiegen

Wien - Private Haushalte haben im Vorjahr erneut mehr Geld auf ihre Bank gebracht. Die Einlagen wuchsen um 10,9 Mrd. Euro oder 3,8 Prozent auf 294,8 Mrd. Euro an - und das, obwohl der Realzinssatz im Februar 2022 auf den niedrigsten Wert seit den 1970er-Jahren gesunken ist. Gleichzeitig wurde aber auch mehr Geld in Investmentfonds gesteckt. Vor allem nachhaltige und inländische Fonds waren gefragt, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Montag mit.

Historisches Gipfeltreffen in Israels Wüste

Jerusalem - Bei einem historischen Gipfeltreffen in der Negev-Wüste sind Israel, die USA und vier arabische Staaten näher zusammengerückt und haben so ein Zeichen gegen den Iran gesetzt. Sie wollten sich künftig regelmäßig auf hoher Ebene treffen, sagte der israelische Außenminister Jair Lapid am Montag in Sde Boker im Beisein seiner Amtskollegen aus den USA, Ägypten, Bahrain, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Wiener Börse tendiert im Verlauf mit satten Gewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf in einem positiven europäischen Umfeld klar höher präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz nach 14 Uhr um klare 1,57 Prozent fester bei 3.319,18 Einheiten. Unter den Einzelwerten sprangen die Aktien der Kapsch TrafficCom nach einem positiven Entscheid in einem Rechtsstreit um mehr als 16 Prozent hinauf. Aktien der Raiffeisen gewannen indes 5,1 Prozent.

