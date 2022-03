Inhaftierte Karmasin wieder auf freiem Fuß

Wien - Die am 2. März im Zusammenhang mit der ÖVP-Inseratenaffäre festgenommene und seit 4. März in U-Haft befindliche frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin ist am Montag um 16.20 Uhr enthaftet worden. Wie die APA in Erfahrung brachte, gab das Wiener Oberlandesgericht (OLG) einer Haftbeschwerde Folge, die Karmasins Anwälte Norbert Wess und Philipp Wolm (Kanzlei Kollmann Wolm) gegen den U-Haftbeschluss des Landesgerichts für Strafsachen eingebracht hatten.

Weiter offene Fragen zur Corona-Teststrategie

Wien - Für die ab April geltende Reduzierung auf je fünf gratis PCR- und fünf Antigen-"Wohnzimmer"-Tests pro Person und Monat sind noch einige Fragen offen. Während die Länder auf die Verordnung des Gesundheitsministeriums mit konkreten Vorgaben warten, sieht man dort die Länder für die Kontrolle der Limitierung der PCR-Tests zuständig. Die meisten Länder setzen künftig auf die bewährten Gurgel-Tests (teils mit Apotheken-Beteiligung), in der Steiermark nur auf Tests in Apotheken.

Putin laut US-Kreisen offenbar nicht zu Kompromissen bereit

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin ist einem hochrangigen Vertreter des US-Außenministeriums zufolge offenbar nicht zu Kompromissen bereit, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Darauf deute "alles, was ich gesehen habe", sagte der Insider Reuters. Die Stadt Irpin bei Kiew ist ihrem Bürgermeister zufolge wieder komplett in ukrainischer Hand. "Es gibt heute gute Nachrichten", erklärte Alexander Markuschyn in einem Telegram-Video. "Irpin ist befreit worden."

Kiew befürchtet Zuspitzung der Lage rund um Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Ankündigung Russlands, sich im Ukraine-Krieg künftig auf die "Befreiung des Donbass" konzentrieren zu wollen, befürchtet die Regierung in Kiew eine Zuspitzung der Lage in Mariupol und im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Situation in Mariupol als eindeutige humanitäre Katastrophe. Die von Frankreich mit der Türkei und Griechenland geplante Evakuierungsmission ist weiter nicht abschließend vereinbart.

Schwedens Ministerpräsidentin: Sind nicht mehr neutral

Berlin/Moskau - Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat angesichts einer möglichen russischen Bedrohung auch von EU-Staaten betont, dass ihr Land dann militärisch eingreifen würde. "Seit wir der EU beigetreten sind, sind wir nicht mehr wirklich neutral", sagte sie am Montag nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz. In der EU gelte eine Beistandsverpflichtung, Schweden werde Partnern im Notfall auch militärisch helfen.

Sturz von ukrainischer Führung laut Moskau nicht geplant

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew hat Berichte über eine angeblich geplante Auswechslung der ukrainischen Führung als Falschnachricht zurückgewiesen. "Das Ziel unserer Spezial-Operation in der Ukraine ist nicht - wie sie es im Westen darzustellen versuchen - ein Wechsel des Kiewer Regimes, sondern ein Schutz der Menschen vor einem Genozid, die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine", sagte Patruschew am Montag der Agentur Interfax zufolge.

Steinhart löst Szekeres als Wiener Ärztekammer-Präsident ab

Wien - Der derzeitige Vizepräsident Johannes Steinhart wird neuer Präsident der Wiener Ärztekammer. Steinhart teilte am Montag mit, dass er eine neue Koalition aus sieben Fraktionen gebildet habe und davon ausgeht, in der konstituierenden Sitzung am 3. Mai gewählt zu werden. Steinhart löst den bisherigen Präsidenten Thomas Szekeres ab. Szekeres muss damit auch als Präsident der Bundes-Ärztekammer abdanken, weil diese Position nur einer der Landespräsidenten ausüben kann.

Österreich unter EU-Ländern mit den höchsten Arbeitskosten

Wien - In Europa zählt Österreich zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten. Laut EU-Statistikbehörde Eurostat betrugen die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde 2021 in Österreich 37,5 Euro. Der EU-Schnitt lag bei 29,1 Euro und in der Eurozone kostete eine Arbeitsstunde im Durchschnitt 32,8 Euro. Am niedrigsten sind die Arbeitskosten in Bulgarien mit 7 Euro, am höchsten in Dänemark mit 46,9 Euro pro Stunde.

Wiener Börse schließt knapp behauptet, Kapsch im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat nach einem über lange Zeit positiven Handelstag am Montag im Späthandel ins Minus gedreht und in der Verlustzone geschlossen. Der heimische Leitindex ATX sank um 0,09 Prozent auf 3.264,89 Einheiten. In Wien konnten Unternehmensnachrichten für Bewegung sorgen, allen voran bei Kapsch TrafficCom (KTC), deren Aktien nach einem positiven Entscheid in einem Rechtsstreit satte 15,9 Prozent gewannen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red