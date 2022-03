Neue Verhandlungsrunde von Kiew und Moskau in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor dem Beginn der neuen Verhandlungsrunde mit Russland über den Ukraine-Krieg in Istanbul am Dienstag hat sich der ukrainische Außenminister skeptisch zu den Erfolgsaussichten geäußert. "Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen", sagte Dmytro Kuleba.

Ukraine arbeitet an Abwehr russischer Angriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Streitkräfte versuchen an mehreren Orten, Angriffe russischer Einheiten abzuwehren. Man sei dabei, den russischen Vormarsch auf die Großstadt Slowjansk im Gebiet Donezk im Südosten des Landes sowie auf die Kleinstadt Barwinkowe im Gebiet Charkiw zu stoppen, hieß es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs, der in der Nacht auf Dienstag auf Facebook veröffentlicht wurde. Die Situation sei jedoch weiter angespannt, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Peskow: Keine Pläne für Atomwaffen-Einsatz im Ukraine-Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts immer wiederkehrender Spekulationen über den möglichen Einsatz nuklearer Waffen durch Moskau ist Kremlsprecher Dmitri Peskow diesen Gedanken energisch entgegengetreten. "Niemand in Russland denkt an den Einsatz oder auch nur an die Idee eines Einsatzes von Atomwaffen", sagte Peskow im US-Sender PBS am Montag. Zu den von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel kündigte er mögliche neue Schritte Russlands an. "Keine Bezahlung - kein Gas."

Abramowitsch womöglich Ziel von Giftanschlag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Milliardär Roman Abramowitsch und zwei ukrainische Unterhändler sind möglicherweise Ziel eines Giftanschlags geworden. Das "Wall Street Journal" berichtete am Montag unter Berufung auf informierte Kreise, Abramowitsch und die Ukrainer hätten in diesem Monat nach einem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew "Symptome einer mutmaßlichen Vergiftung" aufgewiesen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak bestätigte den Vorfall nicht.

Wiener Privatkindergärten wegen Demo geschlossen

Wien - Vergangenen Herbst haben rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der privaten Wiener Kindergärten und Horte bei Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum unter dem Motto "Es reicht!" bessere Rahmenbedingungen gefordert. Am Dienstag demonstrieren sie erneut, beim am Vormittag beginnenden Demozug vom Votivpark zum Heldenplatz ist diesmal auch das Personal der schulischen Freizeitpädagogik dabei. Die Einrichtungen bleiben wegen der Proteste heute geschlossen.

Neonazi-Rapper "Mr. Bond" vor Wiener Geschworenen

Wien - Am Dienstag beginnt am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Schwurprozess gegen den Neonazi-Rapper "Mr. Bond" wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt, die Urteile - der Bruder des 37-Jährigen ist zu Nebenaspekten mitangeklagt - dürften am 31. März fallen. Die Anklage wirft "Mr. Bond" vor, mit seiner Musik und Videos den Nationalsozialismus, Adolf Hitler und die Massenvernichtung im Dritten Reich verherrlicht zu haben.

