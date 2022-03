Neue Verhandlungsrunde von Kiew und Moskau in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor dem Beginn der neuen Verhandlungsrunde mit Russland über den Ukraine-Krieg in Istanbul am Dienstag hat sich der ukrainische Außenminister skeptisch zu den Erfolgsaussichten geäußert. "Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen", sagte Dmytro Kuleba.

Ukraine arbeitet an Abwehr russischer Angriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Streitkräfte versuchen an mehreren Orten, Angriffe russischer Einheiten abzuwehren. Man sei dabei, den russischen Vormarsch auf die Großstadt Slowjansk im Gebiet Donezk im Südosten des Landes sowie auf die Kleinstadt Barwinkowe im Gebiet Charkiw zu stoppen, hieß es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs, der in der Nacht auf Dienstag auf Facebook veröffentlicht wurde. Die Situation sei jedoch weiter angespannt, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Amnesty-Jahresbericht beklagt "Impfegoismus" der Reichen

London - In ihrem Jahresbericht 2021/22 beklagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International den "Egoismus" und "Rassismus" der reichen Staaten etwa in Bezug auf die Corona-Impfung, die Klimapolitik und die Migrationspolitik. Insbesondere übte die Organisation Kritik an der Entscheidung westlicher Staaten, Millionen von Impfdosen zu bunkern, während viele Bürger ärmerer Länder nicht einmal die Chance bekommen hätten, gegen Covid-19 geimpft zu werden.

AI: Liste der Menschenrechtsverfehlungen in Österreich lang

Wien - Amnesty International beklagt eine Vielzahl von Verstößen gegen die Menschenrechte auch in Österreich. Im heute veröffentlichten International Report 2021/22 zur Lage der Menschenrechte kritisiert die NGO neben unzureichenden Sozialleistungen etwa mangelhafte Ermittlungen gegen Polizeigewalt, ungerechtfertigte Abschiebungen und Pushbacks von Asylsuchenden sowie mangelnden Schutz von Whistleblowern und Probleme mit Diskriminierung.

Gregor Bloeb neuer Leiter der Tiroler Volksschauspiele

Telfs - Der Schauspieler Gregor Bloeb wird neuer künstlerischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Dies hat die Generalversammlung der Volksschauspiele Montagabend beschlossen, sagte eine Sprecherin der APA und bestätigte einen Bericht des ORF Tirol. Der Sommer 2023 wird die erste Saison sein, die der 54-jährige gebürtige Tiroler in Telfs verantworten wird.

Neonazi-Rapper "Mr. Bond" vor Wiener Geschworenen

Wien - Am Dienstag beginnt am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Schwurprozess gegen den Neonazi-Rapper "Mr. Bond" wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt, die Urteile - der Bruder des 37-Jährigen ist zu Nebenaspekten mitangeklagt - dürften am 31. März fallen. Die Anklage wirft "Mr. Bond" vor, mit seiner Musik und Videos den Nationalsozialismus, Adolf Hitler und die Massenvernichtung im Dritten Reich verherrlicht zu haben.

