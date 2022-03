Neue Verhandlungsrunde von Kiew und Moskau in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine treffen sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Verhandler am Dienstag im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Es sei in den Händen beider Seiten, die "Tragödie" zu beenden, so Erdogan. Von einem Waffenstillstand würden alle profitieren.

Schulwart getötet: Wiener Polizei geht Hinweisen nach

Wien - Nach dem Tötungsdelikt an einem Schulwart an einer Wiener Volksschule am gestrigen Montag geht die Polizei nun jenen Informationen nach, die nach einem Zeugenaufruf eingelangt sind. "Es sind Hinweise bei uns eingegangen, die werden jetzt abgeklärt. Jeder Hinweis wird überprüft", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst der APA am Dienstag. Weitere neue Erkenntnisse zur Tat gebe es vorerst nicht.

Erhebungen nach Drogentod von 14-Jähriger in NÖ "am Anfang"

Marchegg/Wien - Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 14-jährigen Wienerin am Wochenende in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) wird laut Staatsanwaltschaft Korneuburg in alle Richtungen ermittelt. "Wir sind erst am Anfang der Erhebungen", so Sprecherin Gudrun Bischof am Dienstag auf Anfrage. Der Verdacht des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung richtet sich gegen einen 18-Jährigen. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, über die Verhängung der U-Haft wurde noch nicht entschieden.

Amnesty-Jahresbericht beklagt "Impfegoismus" der Reichen

London - In ihrem Jahresbericht 2021/22 beklagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International den "Egoismus" und "Rassismus" der reichen Staaten etwa in Bezug auf die Corona-Impfung, die Klimapolitik und die Migrationspolitik. Insbesondere übte die Organisation Kritik an der Entscheidung westlicher Staaten, Millionen von Impfdosen zu bunkern, während viele Bürger ärmerer Länder nicht einmal die Chance bekommen hätten, gegen Covid-19 geimpft zu werden.

AI: Liste der Menschenrechtsverfehlungen in Österreich lang

Wien - Amnesty International beklagt eine Vielzahl von Verstößen gegen die Menschenrechte auch in Österreich. Im heute veröffentlichten International Report 2021/22 zur Lage der Menschenrechte kritisiert die NGO neben unzureichenden Sozialleistungen etwa mangelhafte Ermittlungen gegen Polizeigewalt, ungerechtfertigte Abschiebungen und Pushbacks von Asylsuchenden sowie mangelnden Schutz von Whistleblowern und Probleme mit Diskriminierung.

Feuerwehr rettet Hausbewohner vor Zimmerbrand in Wien

Wien - Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Raxstraße in Wien-Favoriten ist es Dienstagfrüh zu so einer starken Brandentwicklung gekommen, dass aus dem Fenster Flammen loderten. Da die Tür zu jener Wohnung offen stand, in der es brannte, war das Stiegenhaus stark verraucht und den Hausbewohnern der Fluchtweg abgeschnitten. Atemschutztrupps brachten viele Bewohner mit Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA.

Gregor Bloeb neuer Leiter der Tiroler Volksschauspiele

Telfs - Der Schauspieler Gregor Bloeb wird neuer künstlerischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Dies hat die Generalversammlung der Volksschauspiele Montagabend beschlossen, sagte eine Sprecherin der APA und bestätigte einen Bericht des ORF Tirol. Der Sommer 2023 wird die erste Saison sein, die der 54-jährige gebürtige Tiroler in Telfs verantworten wird.

Neonazi-Rapper "Mr. Bond" vor Wiener Geschworenen

Wien - Am Dienstag beginnt am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Schwurprozess gegen den Neonazi-Rapper "Mr. Bond" wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt, die Urteile - der Bruder des 37-Jährigen ist zu Nebenaspekten mitangeklagt - dürften am 31. März fallen. Die Anklage wirft "Mr. Bond" vor, mit seiner Musik und Videos den Nationalsozialismus, Adolf Hitler und die Massenvernichtung im Dritten Reich verherrlicht zu haben.

