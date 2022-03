Neue Verhandlungsrunde von Kiew und Moskau in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine treffen sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Verhandler am Dienstag im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Russische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen auch der Oligarch Roman Abramowitsch bei der Begrüßung zu sehen ist.

Visegrad-Ministertreffen mit Tanner in Budapest abgesagt

Budapest/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus Protest gegen die Ukraine-Politik von Ungarns rechtsnationalem Regierungschef Viktor Orb�n ist das Treffen der Verteidigungsminister der Visegrad-Länder (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) am 30. und 31. März in Budapest abgesagt worden. Das berichtete das Onlineportal "168.hu" am Dienstag unter Berufung auf Informationen des slowakischen Verteidigungsministeriums. An dem Treffen hätte auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) teilnehmen sollen.

22.830 Corona Neuinfektionen und 58 Todesopfer am Dienstag

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen geht in Österreich weiter auf einem sehr hohen Niveau zurück. Am Dienstag meldeten die Ministerien 22.830 weitere Infizierte. Das ist der niedrigste Dienstagswert seit fünf Wochen. Allerdings wurden in den vergangenen 24 Stunden 58 Todesopfer registriert - so viele an einem Tag waren es zuletzt Mitte Dezember. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern steigt weiter, exakt 3.333 waren am Dienstag hospitalisiert.

Schulwart getötet: Wiener Polizei geht Hinweisen nach

Wien - Nach dem Tötungsdelikt an einem Schulwart an einer Wiener Volksschule am gestrigen Montag geht die Polizei nun jenen Informationen nach, die nach einem Zeugenaufruf eingelangt sind. "Es sind Hinweise bei uns eingegangen, die werden jetzt abgeklärt. Jeder Hinweis wird überprüft", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst der APA am Dienstag. Weitere neue Erkenntnisse zur Tat gebe es vorerst nicht.

Erhebungen nach Drogentod von 14-Jähriger in NÖ "am Anfang"

Marchegg/Wien - Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 14-jährigen Wienerin am Wochenende in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) wird laut Staatsanwaltschaft Korneuburg in alle Richtungen ermittelt. "Wir sind erst am Anfang der Erhebungen", so Sprecherin Gudrun Bischof am Dienstag auf Anfrage. Der Verdacht des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung richtet sich gegen einen 18-Jährigen. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, über die Verhängung der U-Haft wurde noch nicht entschieden.

AI: Liste der Menschenrechtsverfehlungen in Österreich lang

Wien - Amnesty International beklagt eine Vielzahl von Verstößen gegen die Menschenrechte auch in Österreich. Im heute veröffentlichten International Report 2021/22 zur Lage der Menschenrechte kritisiert die NGO neben unzureichenden Sozialleistungen etwa mangelhafte Ermittlungen gegen Polizeigewalt, ungerechtfertigte Abschiebungen und Pushbacks von Asylsuchenden sowie mangelnden Schutz von Whistleblowern und Probleme mit Diskriminierung.

Feuerwehr rettet Hausbewohner vor Zimmerbrand in Wien

Wien - Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Raxstraße in Wien ist es am Dienstag zu einer starken Brandentwicklung gekommen, dass aus dem Fenster Flammen loderten. Da die Tür zur Wohnung offen stand, in der es brannte, war das Stiegenhaus völlig verraucht und den Hausbewohnern der Fluchtweg abgeschnitten. Atemschutztrupps brachten viele Bewohner mit Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Fünf Personen mussten hospitalisiert werden.

Grundschulunterricht über Homosexualität in Florida verboten

Miami - Floridas konservativer Gouverneur Ron DeSantis hat ein umstrittenes Gesetz in Kraft gesetzt, das den Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Volksschulen des US-Staates verbietet. "Wir werden dafür sorgen, dass Eltern ihre Kinder zur Schule schicken können, um Bildung zu erhalten, keine Indoktrination", sagte der Republikaner, ehe er das Gesetz am Montag unterzeichnete. Die oppositionellen Demokraten und LGBTQ-Vertreter übten scharfe Kritik.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red