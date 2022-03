Neue Verhandlungsrunde von Kiew und Moskau in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine treffen sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Verhandler am Dienstag im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Russische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen auch der Oligarch Roman Abramowitsch bei der Begrüßung zu sehen ist.

Russland setzt Angriffe in der Ukraine fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ungeachtet neuer Friedensverhandlungen hat Russland seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt und weitere Angriffe angekündigt. Durch russische Luftangriffe seien seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag laut Agentur Interfax. Darunter seien unter anderem Flugabwehrraketen-Systeme und drei Treibstofflager gewesen. Indes kündigte die ukrainische Regierung drei Fluchtkorridore an.

Visegrad-Ministertreffen mit Tanner in Budapest abgesagt

Budapest/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus Protest gegen die Ukraine-Politik von Ungarns rechtsnationalem Regierungschef Viktor Orb�n ist das Treffen der Verteidigungsminister der Visegrad-Länder (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) am 30. und 31. März in Budapest abgesagt worden. Das berichtete das Onlineportal "168.hu" am Dienstag unter Berufung auf Informationen des slowakischen Verteidigungsministeriums. An dem Treffen hätte auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) teilnehmen sollen.

Weniger Coronatests an Schulen nach Ostern

Wien - An den Schulen wird nach den Osterferien nur mehr einmal pro Woche ein PCR-Test durchgeführt. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) den Schulen am Dienstag in einem Schreiben mitgeteilt. Antigentests werden nur mehr dann zur Verfügung gestellt, wenn es davor zu positiven Fällen gekommen ist. Die Maskenpflicht außerhalb der Klasse bleibt dagegen "bis auf weiteres" aufrecht.

Positiver Trend am Arbeitsmarkt hält an

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ist weiter rückläufig. Derzeit sind 335.098 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, davon befinden sich 261.743 Personen auf Jobsuche und 73.355 in Schulung. Gegenüber der Vorwoche entspricht das einem Minus von 1.552 Personen, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Zur Kurzarbeit sind aktuell noch 163.809 Personen vorangemeldet, was im Wochenabstand ebenso einen leichten Rückgang bedeutet.

Wiener Privatkindergärten wegen Demo geschlossen

Wien - Am Dienstag ist in Wien erneut das Personal der privaten Wiener Kindergärten und Horte für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen, die schulischen Freizeitpädagogen waren diesmal ebenfalls dabei. Die Einrichtungen bleiben deshalb bis 15.30 Uhr geschlossen. Unter dem Motto "Es reicht!" war ein Demozug vom Votivpark zum Heldenplatz angekündigt. Die Forderungen: Mehr Ressourcen, mehr Personal, kleinere Gruppen, bessere Betreuungsverhältnisse und faire Bezahlung.

Schulwart getötet: Wiener Polizei geht Hinweisen nach

Wien - Nach dem Tötungsdelikt an einem Schulwart an einer Wiener Volksschule am gestrigen Montag geht die Polizei nun jenen Informationen nach, die nach einem Zeugenaufruf eingelangt sind. "Es sind Hinweise bei uns eingegangen, die werden jetzt abgeklärt. Jeder Hinweis wird überprüft", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst der APA am Dienstag. Weitere neue Erkenntnisse zur Tat gebe es vorerst nicht.

Erhebungen nach Drogentod von 14-Jähriger in NÖ "am Anfang"

Marchegg/Wien - Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 14-jährigen Wienerin am Wochenende in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) wird laut Staatsanwaltschaft Korneuburg in alle Richtungen ermittelt. "Wir sind erst am Anfang der Erhebungen", so Sprecherin Gudrun Bischof am Dienstag auf Anfrage. Der Verdacht des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung richtet sich gegen einen 18-Jährigen. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, über die Verhängung der U-Haft wurde noch nicht entschieden.

