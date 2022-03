Neue Verhandlungsrunde von Kiew und Moskau in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine treffen sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Verhandler am Dienstag im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Russische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen auch der Oligarch Roman Abramowitsch bei der Begrüßung zu sehen ist.

Drei Tote bei Raketenangriff in ukrainischer Stadt Mykolajiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der südukrainischen Großstadt Mykolajiw ist das Gebäude der Gebietsverwaltung von der russischen Armee mutmaßlich mit einer Rakete angegriffen worden. Dabei wurden nach Angaben des Zivilschutzes am Dienstag drei Menschen getötet und mindestens 22 weitere verletzt. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor weitere Angriffe angekündigt und bekannt gegeben, dass seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden seien, darunter drei Treibstofflager.

Positiver Trend am Arbeitsmarkt hält an

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ist weiter rückläufig. Derzeit sind 335.098 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, davon befinden sich 261.743 Personen auf Jobsuche und 73.355 in Schulung. Gegenüber der Vorwoche entspricht das einem Minus von 1.552 Personen, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Zur Kurzarbeit sind aktuell noch 163.809 Personen vorangemeldet, was im Wochenabstand ebenso einen leichten Rückgang bedeutet.

Weniger Coronatests an Schulen nach Ostern

Wien - An den Schulen wird nach den Osterferien nur mehr einmal pro Woche ein PCR-Test durchgeführt. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) den Schulen am Dienstag in einem Schreiben mitgeteilt. Antigentests werden nur mehr dann zur Verfügung gestellt, wenn es davor zu positiven Fällen gekommen ist. Die Maskenpflicht außerhalb der Klasse bleibt dagegen "bis auf weiteres" aufrecht.

Wiener Privatkindergärten wegen Demo geschlossen

Wien - Am Dienstag ist in Wien erneut das Personal der privaten Wiener Kindergärten und Horte für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen, die schulischen Freizeitpädagogen waren diesmal ebenfalls dabei. Die Einrichtungen bleiben deshalb bis 15.30 Uhr geschlossen. Unter dem Motto "Es reicht!" war ein Demozug vom Votivpark zum Heldenplatz angekündigt. Die Forderungen: Mehr Ressourcen, mehr Personal, kleinere Gruppen, bessere Betreuungsverhältnisse und faire Bezahlung.

Schulwart getötet: Wiener Polizei geht Hinweisen nach

Wien - Nach dem Tötungsdelikt an einem Schulwart an einer Wiener Volksschule am gestrigen Montag geht die Polizei nun jenen Informationen nach, die nach einem Zeugenaufruf eingelangt sind. "Es sind Hinweise bei uns eingegangen, die werden jetzt abgeklärt. Jeder Hinweis wird überprüft", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst der APA am Dienstag. Weitere neue Erkenntnisse zur Tat gebe es vorerst nicht.

Zahlungen des Wirtschaftsbundes an Vorarlberger ÖVP

Bregenz - Die Prüfung des Vorarlberger Wirtschaftsbunds durch das Finanzamt war am Dienstag weiter einziges Gesprächsthema in der Vorarlberger Landespolitik. Bis zum Ende der Prüfung bleibt allerdings völlig unklar, ob und welche Konsequenzen es geben wird. Dem Wirtschaftsbund drohen im schlimmsten Fall Nachzahlungen an das Finanzamt in Höhe von einigen hunderttausend Euro. Sollte es dazu kommen, wird die Opposition weiter vehement auf personelle Konsequenzen drängen.

Frau Auge verätzt und Daumen abgehackt - Vier Jahre Haft

Wien - Ein 41-jähriger Mann, der in versicherungsbetrügerischer Absicht einer 57 Jahre alten Bulgarin Salzsäure ins linke Auge geträufelt und drei Wochen später auch noch den Daumen der linken Hand abgehackt haben soll, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der gebürtige Rumäne nahm den Schuldspruch wegen Menschenhandels, absichtlicher schwerer Körperverletzung und zahlreicher weiterer Delikte mit stoischer Ruhe zur Kenntnis.

