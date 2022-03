Moskau: Militär-Aktivitäten bei Kiew werden reduziert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland will seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Diese Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag in Istanbul mit. Dort hatten sich die Delegationen aus Moskau und Kiew zu rund vierstündigen Friedensverhandlungen getroffen. Die Gespräche werden, anders als ursprünglich geplant, am Mittwoch nicht fortgeführt.

Sieben Tote bei Angriff in ukrainischer Stadt Mykolajiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Angriff auf die Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolajiw sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens sieben Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden. Die Suche nach weiteren Opfern laufe noch, so Selenskyj am Dienstag in einer Videobotschaft vor dem dänischen Parlament. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor bekannt gegeben, dass seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden seien.

Weniger Coronatests an Schulen nach Ostern

Wien - An den Schulen wird nach den Osterferien nur mehr einmal pro Woche ein PCR-Test durchgeführt. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) den Schulen am Dienstag mitgeteilt. Antigentests werden nur mehr dann zur Verfügung gestellt, wenn es davor zu positiven Fällen gekommen ist. Die Maskenpflicht außerhalb der Klasse bleibt dagegen "bis auf weiteres" aufrecht. Die Bundesschülervertretung will bis zum Sommer weiter drei Tests, die Lehrer zeigten sich zufrieden.

22.830 Corona Neuinfektionen und 58 Todesopfer am Dienstag

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen geht in Österreich weiter auf einem sehr hohen Niveau zurück. Am Dienstag meldeten die Ministerien 22.830 weitere Infizierte. Das ist der niedrigste Dienstagswert seit fünf Wochen. Allerdings wurden in den vergangenen 24 Stunden 58 Todesopfer registriert - so viele an einem Tag waren es zuletzt Mitte Dezember. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern steigt weiter, exakt 3.333 waren am Dienstag hospitalisiert.

Positiver Trend am Arbeitsmarkt hält an

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ist weiter rückläufig. Derzeit sind 335.098 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, davon befinden sich 261.743 Personen auf Jobsuche und 73.355 in Schulung. Gegenüber der Vorwoche entspricht das einem Minus von 1.552 Personen, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Zur Kurzarbeit sind aktuell noch 163.809 Personen vorangemeldet, was im Wochenabstand ebenso einen leichten Rückgang bedeutet.

Wiener Privatkindergärten wegen Demo geschlossen

Wien - Am Dienstag ist in Wien erneut das Personal der privaten Wiener Kindergärten und Horte für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen, die schulischen Freizeitpädagogen waren diesmal ebenfalls dabei. Die Einrichtungen blieben deshalb bis 15.30 Uhr geschlossen. In Linz demonstrierten vor dem Landhaus laut Angaben der Polizei ebenfalls rund 700 Beschäftigte der Elementarpädagogik.

Männliche Leiche im Neusiedler See entdeckt

Rust - Im Neusiedler See ist am Dienstag bei Rust eine Wasserleiche gefunden worden. Es dürfte sich laut Polizei um einen 71-jährigen Steirer handeln - und nicht wie anfangs kommuniziert um einen Wiener. Die Todesursache war am Dienstagnachmittag noch unklar, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Auch ob Fremdverschulden vorliegt, muss erst geklärt werden. Eine Obduktion wurde angeordnet.

18-Jähriger nach Drogentod von 14-Jähriger in NÖ in U-Haft

Marchegg/Wien - Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 14-jährigen Wienerin am Wochenende in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) hat das Landesgericht Korneuburg am Dienstag Untersuchungshaft über den Beschuldigten verhängt. Der 18-Jährige wird des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung verdächtigt. "Wir sind erst am Anfang der Erhebungen", sagte Gudrun Bischof, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, auf Anfrage. Ermittelt werde "in alle Richtungen".

