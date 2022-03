Zweifel gegenüber Russlands Signalen der Deeskalation

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russlands Ankündigung einer teilweisen Deeskalation im Krieg in der Ukraine stößt auf immer mehr Skepsis. "Wir Ukrainer sind keine naiven Menschen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am späten Dienstagabend. Man habe gelernt, dass man nur darauf vertrauen könne, was tatsächlich passiere, fügte er mit Blick auf weiteren russischen Beschuss hinzu. Angriffe wurden am Mittwoch auf Lysytschansk in der Region Luhansk gemeldet. In Kiew war die Nacht hingegen ruhig.

Deutschland ruft Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus

Berlin - Die deutsche Regierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rief deswegen am Mittwoch in Berlin die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Dies diene der Vorsorge. Die Versorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet. Nach dem Notfallplan gibt es drei Krisenstufen.

Energieerzeuger kaufen wegen Trockenheit viel Strom zu

Wien/Klagenfurt/Linz - Die Trockenheit, die sich im März zugespitzt hat, setzt nicht nur Landwirtschaft und Umwelt zu. Sie beeinflusst auch die Stromgewinnung durch Wasserkraft. Die Energieerzeugungswerte waren wegen niedriger Pegel weithin unterdurchschnittlich, wie ein aktueller Rundruf der APA bei den Landesenergieversorgern zeigt. Viele mussten im März ordentlich Strom zukaufen - bis zu ein Viertel. Trotz gesicherter Versorgung wird auf Niederschläge und Schneeschmelze gehofft.

Lawrow zu Afghanistan- und Ukraine-Gesprächen in China

Peking - Erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi persönlich zusammengetroffen. Zum Auftakt der Gespräche am Mittwoch in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui unterstrich Lawrow das Interesse Russlands an guten Beziehungen zu China, wie die russische Staatsagentur TASS berichtete.

Justizstreit findet im U-Ausschuss Fortsetzung

Wien - Der Konflikt unter mehreren Ermittlungsbehörden findet am Mittwoch und Donnerstag im parlamentarischen ÖVP-Untersuchungsausschuss seine Fortsetzung. Als Auskunftspersonen geladen sind am ersten Tag Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sowie die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse-Maria Vrabl-Sanda, die bereits im Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgesagt haben. Neu ist, dass die Korruptionsstaatsanwälte observiert hätten werden sollen.

Prozess gegen "Ibiza-Detektiv" geht am Mittwoch ins Finale

St. Pölten - Der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, geht am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten ins Finale. Dem Angeklagten werden Kokainhandel und Urkundendelikte vorgeworfen. Der in U-Haft sitzende 41-Jährige hat sich nicht schuldig bekannt und ortet politisch motivierte Anschuldigungen. Hessenthaler hat für den siebenten Tag der Schöffenverhandlung eine Stellungnahme angekündigt, ein Urteil wird erwartet.

Saudi-Arabien setzt Militäreinsätze im Jemen im Ramadan aus

Sanaa - Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis will ab Mittwoch an seine "militärischen Operationen" gegen die Houthi-Rebellen im Jemen vorläufig einstellen. Man wolle damit "günstige Verhältnisse für erfolgreiche Gespräche und ein förderliches Umfeld für den Heiligen Monat Ramadan erreichen, um Frieden zu schaffen", hieß es in einer Mitteilung der Koalition, die die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Dienstag veröffentlichte.

Hacker stehlen über 600 Mio. Dollar an Kryptowährungen

San Francisco - Bei einem Cyberangriff haben Hacker Kryptowährungen im Wert von mehr als 600 Millionen Dollar (540 Millionen Euro) aus einem Online-Spiel erbeutet. Wie der Zahlungsdienst Ronin am Dienstag mitteilte, stahlen die Hacker bei dem Angriff vor einer Woche 173.600 Einheiten der Kryptowährung Ether sowie Stablecoin im Wert von 25,5 Millionen Dollar. Es handelte sich um einen der größten digitalen Raubzüge überhaupt.

