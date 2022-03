Russische Angriffe auf Tschernihiw und im Osten der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Entgegen der angekündigten Reduktion der militärischen Aktivitäten in der Nordukraine ist die Stadt Tschernihiw nach ukrainischen Angaben die Nacht über weiterhin von russischen Streitkräften angegriffen worden. "Tschernihiw wurde die ganze Nacht bombardiert", teilte Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit. Die Angriffe erfolgten demnach mit Artillerie und Flugzeugen. Schwere Angriffe wurden auch aus dem Osten der Ukraine gemeldet.

Deutschland ruft Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus

Berlin - Die deutsche Regierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzte deswegen am Mittwoch in Berlin die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft. Dies diene der Vorsorge. Die Versorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet. Nach dem Notfallplan gibt es drei Krisenstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe.

Menschen aus Entbindungsstation in Mariupol verschleppt

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Mariupol sollen nach ukrainischen Angaben dutzende Menschen aus einer Entbindungsstation nach Russland verschleppt worden sein. "Mehr als 70 Personen, darunter Frauen und medizinisches Personal, wurden von den Besatzern der Entbindungsstation Nr. 2 gewaltsam abtransportiert", erklärte die Stadtverwaltung der Hafenstadt am Mittwoch im Messengerdienst Telegram. Insgesamt seien bereits mehr als 20.000 Einwohner von Mariupol "gegen ihren Willen" nach Russland gebracht worden.

Nationalbank erwartet weniger Wachstum und mehr Inflation

Wien - Wegen des Ukraine-Kriegs rechnet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für heuer mit einem deutlich geringeren Wachstum und einer deutlich höheren Inflation als noch im Dezember angenommen. Beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwartet die Nationalbank mittlerweile nur noch ein Plus von 3,5 Prozent und damit um 0,8 Prozentpunkte weniger als im Dezember. Die Inflationserwartung wurde auf 5,3 Prozent angehoben, das entspricht einer Steigerung um 2,1 Prozentpunkte.

Justizstreit findet im U-Ausschuss Fortsetzung

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss angekündigt, bis zum Sommer ein Reformprogramm "Justiz 2030" ins Leben rufen zu wollen. Seit ihrem Amtsantritt habe sie bereits tiefgreifende Änderungen in der Aufsicht insbesondere der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgenommen, unterstrich sie in ihrem Eingangsstatement. Am Nachmittag ist auch WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda als Auskunftsperson geladen.

Energieerzeuger kaufen wegen Trockenheit viel Strom zu

Wien/Klagenfurt/Linz - Die Trockenheit, die sich im März zugespitzt hat, setzt nicht nur Landwirtschaft und Umwelt zu. Sie beeinflusst auch die Stromgewinnung durch Wasserkraft. Die Energieerzeugungswerte waren wegen niedriger Pegel weithin unterdurchschnittlich, wie ein aktueller Rundruf der APA bei den Landesenergieversorgern zeigt. Viele mussten im März ordentlich Strom zukaufen - bis zu ein Viertel. Trotz gesicherter Versorgung wird auf Niederschläge und Schneeschmelze gehofft.

Prozess gegen "Ibiza-Detektiv" in St. Pölten im Finale

St. Pölten - Der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, ist am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten mit einer Stellungnahme des Angeklagten fortgesetzt worden. Dem in U-Haft sitzenden 41-Jährigen werden Kokainhandel und Urkundendelikte vorgeworfen. "Es gibt keine Sachbeweise", betonte er und sprach von einseitigen Ermittlungen gegen ihn. Für den siebenten Tag der Schöffenverhandlung wird ein Urteil erwartet.

Lawrow zu Afghanistan- und Ukraine-Gesprächen in China

Peking - Erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi persönlich zusammengetroffen. Zum Auftakt der Gespräche am Mittwoch in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui unterstrich Lawrow das Interesse Russlands an guten Beziehungen zu China, wie die russische Staatsagentur TASS berichtete.

