Schwere russische Angriffe auf Ukraine dauern an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Entgegen der angekündigten Reduktion der militärischen Aktivitäten in der Nordukraine ist die Stadt Tschernihiw weiterhin von russischen Streitkräften angegriffen worden. "Tschernihiw wurde die ganze Nacht bombardiert", teilte Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus am Mittwoch mit. Schwere Angriffe gab es im Osten der Ukraine. Mindestens 15 Tote wurden aus Mykolajiw im Süden gemeldet. Und in Mariupol wurde ein Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) angegriffen.

Widersprüchliche Signale nach Verhandlungen in Istanbul

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Widersprüchliche Signale kommen aus Russland und der Ukraine nach den Verhandlungen in Istanbul. "Im Moment können wir nichts sehr Vielversprechendes oder irgendeinen Durchbruch vermelden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Peskow bezeichnete es jedoch als "positiv", dass die ukrainische Seite "endlich damit begonnen hat, ihre Vorschläge konkret zu formulieren und schriftlich festzuhalten". Seitens der Ukraine kommen vorsichtig zuversichtliche Signale.

November-Lockdown für Ungeimpfte war verfassungskonform

Wien - Der erste Lockdown für Ungeimpfte - vom 15. bis 21. November 2021 - samt den begleitenden 2G-Regeln war gesetzes- und verfassungskonform. Er war sachlich gerechtfertigt und hat nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, stellte der Verfassungsgerichtshof in seiner Märzsession fest. Auch die Nachtgastro-Regelung vom Sommer 2021 bestand vor dem VfGH. Im April noch einmal beraten wird über den zweiten, längeren Lockdown für Ungeimpfte im Winter.

Tödlicher Unfall im Prater in abgesperrtem Achterbahnbereich

Wien - Eine 30-jährige Fahrgeschäft-Mitarbeiterin ist am Dienstagabend bei einem Unfall im Wiener Prater ums Leben gekommen. Am Tag danach zeigten sich Otto Barth, Eigentümer der Achterbahn, und der Praterverband bei einem Pressestatement zutiefst betroffen. Er sei gegen 20.30 Uhr vom Betriebsleiter informiert worden, dass die Frau "in einem Gefahrenbereich, wo sie nicht hindurfte, wo abgesperrt ist, in die Anlage hineingegangen ist und von dem Zug erfasst wurde", sagte Barth.

Dreieinhalb Jahre Haft für "Ibiza-Detektiv" in St. Pölten

St. Pölten - Mit dreieinhalb Jahren Haft hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten geendet. Der 41-Jährige wurde wegen Kokainhandels sowie wegen Annahme, Weitergabe oder Besitzes falscher oder gefälschter besonders geschützter Urkunden und Fälschung besonders geschützter Urkunden schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Kritik kam von Amnesty International und epicenter.works.

Justizstreit findet im U-Ausschuss Fortsetzung

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss angekündigt, bis zum Sommer ein Reformprogramm "Justiz 2030" ins Leben rufen zu wollen. Seit ihrem Amtsantritt habe sie bereits tiefgreifende Änderungen in der Aufsicht insbesondere der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgenommen, unterstrich sie in ihrem Eingangsstatement. Am Nachmittag ist auch WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda als Auskunftsperson geladen.

Notfallplan Gas - Finanzminister verweist auf Gewessler

Wien - Nachdem die deutsche Bundesregierung am Mittwoch den Notfallplan Gas ausgerufen hat, fordern SPÖ und NEOS, dass nun auch dringend Schritte von der heimischen Regierung folgen müssen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) versicherte zwar vor Journalisten, dass es auch in Österreich einen Notfallplan gebe, nannte aber keine Details, sondern verwies bloß darauf, dass die E-Control in "ständiger Abstimmung" mit Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) sei.

Ukraine-Krieg drückt Wachstumserwartungen der Nationalbank

Wien - Die Ukraine-Krise dürfte den wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich heuer hemmen und die Inflation weiter ansteigen lassen. Beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwartet die Nationalbank (OeNB) derzeit ein Plus von 3,5 Prozent, die Inflationserwartung liegt bei 5,3 Prozent - jedoch unter der Annahme eines zeitnahen Endes des Krieges. Sollte sich die Lage noch verschärfen, drohen deutlich stärkere Einbußen beim BIP und ein stärkerer Inflationsanstieg.

Wiener Börse tendiert im Verlauf mit Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Verlauf tiefer gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor um kurz nach 14.00 Uhr 0,8 Prozent auf knapp 3.356 Einheiten. Einige Experten sprachen von raschen Gewinnmitnahmen nach den starken Zuwächsen am Vortag. Unternehmensseitig standen die Aktien der FACC mit minus 1,4 Prozent im Fokus, nachdem der Konzern seine Jahreszahlen vorgelegt hatte.

