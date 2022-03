Schwere russische Angriffe auf Ukraine dauern an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Entgegen der angekündigten Reduktion der militärischen Aktivitäten in der Nordukraine ist die Stadt Tschernihiw weiterhin von russischen Streitkräften angegriffen worden. "Tschernihiw wurde die ganze Nacht bombardiert", teilte Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus am Mittwoch mit. Schwere Angriffe gab es im Osten der Ukraine. Mindestens 15 Tote wurden aus Mykolajiw im Süden gemeldet. Und in Mariupol wurde ein Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) angegriffen.

Ermittlungen gegen Wolfgang Sobotka wegen ÖVP-Chats

Wien - Gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird wegen Amtsmissbrauchs ermittelt. Anlass ist eine Postenbesetzung aus dem Jahr 2017. Andrea Jelinek soll damals von der ÖVP als Wiener Vizelandespolizeidirektorin verhindert worden sein, weil sie als SPÖ-Nahe gesehen worden sei. Ein öffentlich bereits bekannter Chatverlauf, der am Handy von Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller gefunden wurde, hat die Ermittlungen ausgelöst, wie mehrere Zeitungen am Mittwoch berichteten.

Österreich ruft Frühwarnstufe im Notfallplan Gas aus

Wien - Österreich hat die Frühwarnstufe im Notfallplan für die Gasversorgung ausgerufen. Grund dafür sei die Ankündigung Russlands, dass Gaslieferungen künftig nur noch in Rubel bezahlt werden sollen, teilte das Klimaministerium am Mittwochnachmittag mit. Damit werde das Überwachungs- und Monitoring-System noch weiter verschärft. Energielenkungsmaßnahmen wie Rationierungen seien aber vorerst nicht vorgesehen - sie sind erst ab Stufe 3 vorgesehen.

Bruce Willis beendet wegen Krankheit Schauspielkarriere

Hollywood - Hollywoodstar Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere. Grund dafür ist eine Krankheit, bei ihm wurde eine Aphasie diagnostiziert. Das teilte seine Familie am Mittwoch nach übereinstimmenden Medienberichten mit. Der 67-Jährige wurde mit zahlreichen Actionstreifen berühmt, allen voran die "Stirb langsam"-Reihe.

Richtwertmieten steigen um rund sechs Prozent

Wien - Die Richtwertmieten steigen mit April um rund sechs Prozent steigen. Die Valorisierung trete von Gesetzes wegen ein, auch wenn es keine Kundmachung dazu gebe, teilte das Justizministerium am Mittwoch auf Anfrage der APA mit. Die Kundmachung diene lediglich der Bevölkerung als veröffentlichte Information und sei keine Voraussetzung für die Erhöhung. Das Ministerium machte auch deutlich, dass keine gesetzliche Initiative zu einer weiteren Aussetzung der Erhöhung geplant ist.

Corona-Experten sehen deutlichen Rückgang bei Spitalszahlen

Wien - Das Covid-Prognose-Konsortium geht in der Corona-Krise von einem weiteren Rückgang der Infektionszahlen und - was die Auslastung der Spitäler betrifft - "einem Überschreiten des Höhepunkts im Intensiv- und Normalpflegebelag aus". Das hält das Gremium in seiner aktuellen Vorschau fest. Heute, Mittwoch, wurden 245 Covid-Kranke intensivmedizinisch und 3.056 auf Normalstationen versorgt - den Rechenmodellen zufolge werden beide Zahlen im Verlauf der nächsten Woche spürbar sinken.

WKStA-Leiterin mit Appell für Verbesserungen

Wien - Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, hat den ÖVP-Untersuchungsausschuss genutzt, um für Verbesserungen im Justizbereich zu plädieren. "Ich denke, wir sollten die Chance nützen, dieses unrühmliche Kapitel abzuschließen um daraus zu lernen", sprach sie mutmaßliche politische Einflussnahme auf Ermittlungen an. Zuvor hatte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ein Reformprogramm für die Justiz in Aussicht gestellt.

Dreieinhalb Jahre Haft für "Ibiza-Detektiv" in St. Pölten

St. Pölten/Wien - Mit dreieinhalb Jahren Haft hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten geendet. Der 41-Jährige wurde wegen Kokainhandels sowie wegen Annahme, Weitergabe oder Besitzes falscher oder gefälschter besonders geschützter Urkunden und Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Urteil stieß auf Kritik, für Donnerstag wurde eine Kundgebung in Wien angekündigt.

