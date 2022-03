Russland kündigte Feuerpause in Mariupol für Donnerstag an

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat eine Feuerpause für die schwer zerstörte südukrainische Hafenstadt Mariupol angekündigt. Die Maßnahme werde am Donnerstag um 10.00 Uhr (9.00 Uhr MESZ) in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen humanitären Korridor herauszuholen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich indes skeptisch über russische Zusagen einer Reduktion der Angriffe in der Nordukraine.

Nehammer trifft Scholz, Habeck und Lindner in Berlin

Berlin/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer reist Donnerstag und Freitag in Begleitung von Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) nach Berlin. Nehammer wird in der deutschen Hauptstadt seinen deutschen Amtskollegen Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) treffen. Mit Scholz will Nehammer "unter anderem besprechen, wie wir eine Deeskalation und Dialog in der Ukraine bewirken können", wie er im Vorfeld sagte.

Kiew: Weitere Online-Gespräche mit Russland am 1. April

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Verhandlungsführer David Arachamija hat weitere Gespräche mit der russischen Delegation für den 1. April im Online-Format angekündigt. Bei den jüngsten Gesprächen in der Türkei habe die ukrainische Seite erneut ein Treffen der beiden Präsidenten vorgeschlagen, teilte Arachamija am Mittwoch per Telegram mit. Die russische Delegation habe geantwortet, dazu sei ein abgestimmter Vertragsentwurf Voraussetzung.

Russlands Außenminister Lawrow besucht Indien

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Washington - Russlands Außenminister Sergej Lawrow besucht nach Angaben aus Neu Delhi am Donnerstag und Freitag Indien. Das teilte das indische Außenministerium am Mittwoch mit, ohne Details zu nennen. Lawrow besucht Indien nach China. Dabei handelt es sich um die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt, die im Ukraine-Krieg bisher weder westliche Sanktionen mitgetragen noch Russland verurteilt haben.

Rubel für Gas: Putin sicherte Scholz Euro-Zahlungen zu

Berlin/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem deutschen Kanzler Olaf Scholz nach Angaben aus Berlin zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen für russisches Gas weiterhin in Euro zahlen können. Putin habe in einem Telefonat am Mittwoch zwar gesagt, Gaslieferungen seien ab 1. April in Rubel zu begleichen, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. "Zugleich betonte er in dem Gespräch, dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde."

Test-Einschränkung mit einigen Ausnahmen

Wien - Gut 24 Stunden vor Inkrafttreten kommt mehr Licht in die Einschränkung der Corona-Tests. Denn die Details regelnde Verordnung liegt nun vor. Sie zeigt, dass in sensiblen Settings wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Kindergärten weiter unbeschränkt gratis getestet werden kann. Ansonsten gibt es monatlich fünf PCR- und fünf Antigen-Tests, allerdings können weitere bereits jetzt beschaffte Tests im April zusätzlich verwendet werden.

Tunesiens Präsident löst suspendiertes Parlament auf

Tunis - In Tunesien hat das Parlament erstmals seit seiner Entmachtung durch Präsident Ka�s Sa�ed getagt und die vom Staatschef verordnete Neuordnung des Staates widerrufen. Rund 120 Abgeordnete lehnten am Mittwoch in einer Online-Sitzung die "außergewöhnlichen Maßnahmen" ab, mit denen Sa�ed seit Juli vergangenen Jahres die demokratische Verfassung von 2014 außer Kraft gesetzt hat und allein regiert. Der Präsident kündigte daraufhin im Fernsehen an, er werde das Parlament auflösen.

Justiztag im U-Ausschuss mit Ex-Minister Brandstetter

Wien - Das angespannte Verhältnis zwischen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und anderen Ermittlungsbehörden steht auch am zweiten Tag des ÖVP-Untersuchungsausschusses diese Woche im Mittelpunkt. Erste Auskunftsperson am Donnerstag ist der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP). Er war nach der Veröffentlichung von Chats mit dem suspendierten Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek unter Druck geraten.

