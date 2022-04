Feuerpause in Mariupol, Putin: Waffenstillstand "verfrüht"

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat für Donnerstag eine Feuerpause für die schwer zerstörte südukrainische Hafenstadt Mariupol angekündigt. Diese sollte die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen humanitären Korridor herauszuholen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch. Der russische Präsident Wladimir Putin betonte indes, dass die Bedingungen für einen Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt vorerst nicht vorhanden sind.

Strafantrag gegen Chef der OStA-Wien Fuchs eingebracht

Wien - Der vom Dienst suspendierte Leiter der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, Johann Fuchs, wird sich wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses (� 310 StGB) und Falschaussage vor dem "Ibiza"-Untersuchungsausschuss vor Gericht verantworten müssen. Ein entsprechender Strafantrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde beim Wiener Landesgericht für Strafsachen eingebracht. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Donnerstag der APA.

Ex-Minister Brandstetter verteidigte sich im U-Ausschuss

Wien - Der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) hat am Donnerstag im ÖVP-Untersuchungsausschuss versichert, sich nicht entschlagen zu wollen. Der Vorwurf, er habe eine Hausdurchsuchung verraten, sei falsch, sagte er zu Beginn seiner Befragung. Brandstetter wird durch Chats mit dem suspendierten Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek belastet.

Übergriff auf 16-Jährige durch Jugendliche in Linz

Linz - Vier Jugendliche sollen am Mittwochabend um 17.15 Uhr über eine 16-jährige Deutsche in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs hergefallen sein. Laut Polizei wurden sie von Beamten der Fremdenpolizei auf frischer Tat ertappt. Drei Täter - zwei 15-jährige Afghanen und ein 14-jähriger Iraner - wurden demnach sofort festgenommen, nach einem vierten lief noch eine Fahndung. Derzeit wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt.

25.893 Neuinfektionen und 53 Todesopfer seit Mittwoch

Wien - Die Coronavirus-Neuinfektionszahlen stabilisieren sich auf hohem Niveau. Am Donnerstag meldeten die Ministerien 25.893 weitere Infizierte seit Mittwoch. Es ist der "geringste" Donnerstags-Wert seit mehr als zwei Monaten. Sehr hoch ist jedoch wieder die Zahl der Todesopfer, allein 53 wurden seit dem Vortag registriert. In den belasteten Spitälern gibt es einen weiteren Rückgang an Covid-19-Patientinnen und Patienten. 3.186 Infizierte werden in Krankenhäusern versorgt.

Zwei Palästinenser bei israelischer Militäroperation getötet

Ramallah - Neue Gewalt in Nahost: Drei Palästinenser sind am Donnerstag im besetzten Westjordanland getötet worden - zwei bei einem israelischen Militäreinsatz und einer bei seinem eigenen Angriff. In Jenin wurden bei dem Einsatz ein 17-Jähriger und ein 23-Jähriger tödlich verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Der palästinensische Angreifer wurde laut israelischer Armee im südlichen Westjordanland erschossen.

Fünf Jahre Haft für Mann, der für Liebhaberin Bank überfiel

Wien - Weil er einer Frau imponieren wollte, in die er sich unsterblich verliebt hatte, ist ein bis dahin unbescholtener Handwerker zum Bankräuber geworden. Staatsanwältin Nina Bussek legte ihm am Donnerstag am Landesgericht zur Last, am 15. Oktober 2021 in einer BKS-Filiale in Wien-Landstraße mit gezückter Pistole 240.500 Euro erbeutet zu haben. Der Großteil war bis zu seiner Festnahme verjubelt. "Alles für die Frau", seufzte der 31-Jährige. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Hubble entdeckt 12,9 Milliarden Lichtjahre entfernten Stern

Baltimore (Maryland) - Während sein Nachfolger - das "James Webb Space Telescope" - schon erste Bilder liefert, sorgt das 32 Jahre alte Weltraumteleskop "Hubble" noch einmal für Schlagzeilen: Es hat einen Stern entdeckt, dessen Licht 12,9 Milliarden Jahre zur Erde unterwegs ist. Das ist ein neuer Rekord und ein gewaltiger Sprung vorwärts: Denn der bisherige Rekordhalter war lediglich neun Milliarden Lichtjahre entfernt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red