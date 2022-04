Einschränkung der Corona-Tests startet

Wien - Das Corona-Testen wird mit Freitag eingeschränkt. Im Regelfall stehen pro Monat nur mehr fünf Antigen- und fünf PCR-Tests pro Person gratis zur Verfügung. Allerdings können fünf "ältere" Testkits im April noch zusätzlich aufgebraucht werden. Zudem gibt es für diverse Gruppen weiter unbeschränkt kostenlose Tests, etwa für Personen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Spitälern, Flüchtlings- und Wohnungsloseneinrichtungen, Kindergärten sowie in der Kinder- und Jugendhilfe.

Große Studie bestätigt: Ivermectin unwirksam bei Covid-19

Berlin - Dass das Medikament Ivermectin definitiv nicht gegen Covid-19 hilft, hat jetzt eine große Studie aus Brasilien bestätigt. Die im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichte Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das Wurmmittel klinisch unwirksam ist - sowohl in Bezug auf das Risiko einer Krankenhauseinweisung als auch auf die Dauer eines Klinikaufenthalts oder die Genesung nach einer Infektion.

Putin: Gas muss ab Freitag in Rubel bezahlt werden

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Gaslieferungen ins Ausland müssen nach den Worten von Präsident Wladimir Putin ab Freitag in Rubel gezahlt werden. Das Staatsoberhaupt erklärte am Donnerstag, er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Um an das Gas zu gelangen, müssten ausländische Kunden Rubel-Konten bei russischen Banken eröffnen. Der Westen lehnt eine Bezahlung in Rubel ab.

Schallenberg reist mit "Slavkov"-Amtskollegen nach Moldau

Chisinau/Wien - Knapp zwei Monate nach ihrem Besuch der ostukrainischen "Kontaktlinie" reisen die Außenminister Österreichs, Tschechiens und der Slowakei wieder in die Nähe des Konfliktgebiets. Alexander Schallenberg (ÖVP), Jan Lipavsk� und Ivan Korčok besuchen am Freitag gemeinsam die Republik Moldau, die wie die Ukraine zum Teil russisch besetzt ist. Im Fokus steht die Flüchtlingssituation, hat doch kein anderes Land pro Kopf so viele ukrainische Vertriebene aufgenommen.

USA geben täglich eine Million Barrel aus Ölreserven frei

Washington - Wegen des hohen Erdölpreises werden die USA ein halbes Jahr lang täglich eine Million Barrel aus ihren strategischen Ölreserven freigeben. Das kündigte das Weiße Haus am Donnerstag an und sprach von der "größten Freigabe von Ölreserven der Geschichte". US-Präsident Joe Biden will mit der Maßnahme die im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Erdölpreise senken.

EU-Spitzen beraten mit Xi über Ukraine-Konflikt

EU-weit/Brüssel/Peking - Spitzenvertreter der Europäischen Union kommen am Freitag mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang zu einem per Videokonferenz organisierten Gipfeltreffen zusammen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wollen die chinesische Führung dabei zu einer Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine auffordern und vor möglichen Konsequenzen warnen.

Lkw-Unfall legte A23 Richtung Süden lahm

Wien - Ein Lkw-Unfall im Bereich der Hanssonkurve hat am Donnerstagnachmittag die Tangente in Richtung Süden komplett lahmgelegt, berichtete der ÖAMTC. Da das gegen 17.15 Uhr umgestürzte Schwerfahrzeug auch die Mittelleitschiene demoliert hatte, waren auch in Richtung Norden zunächst nicht alle Spuren zu befahren. Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 landete an der Unfallstelle, die Aufräumarbeiten gestalteten sich langwierig und waren erst kurz vor 21.00 Uhr abgeschlossen.

