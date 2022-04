Ukraine meldet Erfolge gegen russische Angreifer

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation mit unverminderter Härte weiter. Die Verteidiger melden dabei Erfolge: Mehrere Siedlungen im südukrainischen Gebiet Cherson seien sogar zurückerobert worden. Für die Früh kündigte Russland erneut eine Feuerpause im umkämpften Mariupol an. Außerdem sollen ukrainische Hubschrauber ein Öllager bei der russischen Stadt Belgorod in Brand gesetzt haben.

Einschränkung der Corona-Tests startet

Wien - Das Corona-Testen wird mit Freitag eingeschränkt. Im Regelfall stehen pro Monat nur mehr fünf Antigen- und fünf PCR-Tests pro Person gratis zur Verfügung. Allerdings können fünf "ältere" Testkits im April noch zusätzlich aufgebraucht werden. Zudem gibt es für diverse Gruppen weiter unbeschränkt kostenlose Tests, etwa für Personen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Spitälern, Flüchtlings- und Wohnungsloseneinrichtungen, Kindergärten sowie in der Kinder- und Jugendhilfe.

Ende März waren 335.887 Menschen auf Jobsuche

Wien - Ende März waren 335.887 Menschen in Österreich beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,3 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit 2008, zeigen AMS-Zahlen vom Freitag. Der Rückgang der Arbeitslosenquote habe einerseits mit der sinkenden Zahl der Arbeitslosen, andererseits mit der steigenden Beschäftigung zu tun. 261.917 Personen waren arbeitslos, 73.970 Personen in Schulungen. Außerdem sind 161.114 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet.

Inflation zog im März kräftig weiter an

Wien - Die Verbraucherpreise steigen schier ungebremst. In Österreich dürfte die Inflation im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht haben. Das ist der höchste Wert seit November 1981. Gegenüber dem Vormonat Februar erhöhte sich der Verbraucherpreisindex (VPI) voraussichtlich um 2,0 Prozent. Haupttreiber sind weiterhin die Energiepreise. Im Februar hatte die Inflationsrate noch 5,9 Prozent betragen.

Verdächtige in Linzer Vergewaltigungsfall in Justizanstalt

Linz - Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen Mittwochabend im Linzer Bahnhofsviertel sind die drei Verdächtigen in der Nacht auf Freitag in die Justizanstalt überstellt worden. Ergebnisse zu den Einvernahmen der zwei 15-jährigen Afghanen und des 14-jährigen Iraners waren nicht bekannt. Ein vierter Verdächtiger ist offenbar nach wie vor auf der Flucht. Zu den Hintergründen der Tat hält sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt.

Tote bei Explosion in serbischem Bergwerk

Zajecar - Bei einer Explosion in einem Bergwerk in Zentralserbien sind mindestens acht Bergleute ums Leben gekommen. Weitere 20 erlitten Verletzungen, bestätigte die örtliche Krankenhausleitung gegenüber dem staatlichen Fernsehsender RTS. Auslöser des Unglücks im Bergwerk in Sokobanja war eine Methangasexplosion, hieß es in den Berichten. Möglicherweise könnten weitere Bergleute unter Tage eingeschlossen sein.

Drei Tote bei Kollision zweier Militärflugzeuge in Südkorea

Seoul - Beim Zusammenstoß zweier Trainingsjets der südkoreanischen Streitkräfte in der Luft sind Medienberichten zufolge drei Piloten ums Leben gekommen. Ein weiteres Besatzungsmitglied sei schwer verletzt worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag. Die beiden Flugzeuge der Luftwaffe seien nach der Kollision in ein Reisfeld in Sacheon im Süden des Landes gestürzt. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam und in welcher Höhe er erfolgte, war zunächst unklar.

