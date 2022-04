Ukraine meldet Erfolge gegen russische Angreifer

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation mit unverminderter Härte weiter. Die Verteidiger melden dabei Erfolge: Mehrere Siedlungen im südukrainischen Gebiet Cherson seien sogar zurückerobert worden. Für die Früh kündigte Russland erneut eine Feuerpause im umkämpften Mariupol an. Außerdem sollen ukrainische Hubschrauber ein Öllager bei der russischen Stadt Belgorod in Brand gesetzt haben.

Schallenberg kündigt Millionenhilfe für Moldau an

Chisinau - Knapp zwei Monate nach ihrem Besuch der ukrainischen Frontlinie sind die Außenminister Österreichs, Tschechiens und der Slowakei wieder in die Nähe des Konfliktgebiets gereist. Alexander Schallenberg (ÖVP), Jan Lipavsk� und Ivan Korčok stärkten am Freitag in Chișinău der Republik Moldau den Rücken, die sich durch die russische Aggression in der benachbarten Ukraine massiv bedroht fühlt. Schallenberg kündigte dabei österreichische Millionenhilfen für die Ex-Sowjetrepublik an.

Arbeitsmarkt: Kocher sieht Lage positiv, Ausblick unsicher

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat heute eine durchaus positive Bilanz des Arbeitsmarktes gezogen, wie wohl der Krieg in der Ukraine und die Probleme in den Lieferketten Unsicherheiten mit sich bringen. Der Jobmarkt werde sich im Zuge der Sanktionen wohl eintrüben und die Zahl der Jobsuchenden nicht mehr so rasch zurückgehen, ein wichtiges Mittel, um dies aufzufangen, sei die Kurzarbeit. Jedenfalls sei die Lage am Jobmarkt robust und Unwägbarkeiten verkraftbar.

Einschränkung der Corona-Tests startet

Wien - Das Corona-Testen wird mit Freitag eingeschränkt. Im Regelfall stehen pro Monat nur mehr fünf Antigen- und fünf PCR-Tests pro Person gratis zur Verfügung. Allerdings können fünf "ältere" Testkits im April noch zusätzlich aufgebraucht werden. Zudem gibt es für diverse Gruppen weiter unbeschränkt kostenlose Tests, etwa für Personen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Spitälern, Flüchtlings- und Wohnungsloseneinrichtungen, Kindergärten sowie in der Kinder- und Jugendhilfe.

Inflation zog im März kräftig weiter an

Wien - Die Verbraucherpreise steigen schier ungebremst. In Österreich dürfte die Inflation im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht haben. Das ist der höchste Wert seit November 1981. Gegenüber dem Vormonat Februar erhöhte sich der Verbraucherpreisindex (VPI) voraussichtlich um 2,0 Prozent. Haupttreiber sind weiterhin die Energiepreise. Im Februar hatte die Inflationsrate noch 5,9 Prozent betragen.

Verdächtige in Linzer Vergewaltigungsfall nicht geständig

Linz - Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen Mittwochabend im Linzer Bahnhofsviertel sind die drei Verdächtigen in der Nacht auf Freitag in die Justizanstalt Linz überstellt worden. Einer schweigt zu den Vorwürfen, die übrigen behaupten, es habe "einvernehmliche" sexuelle Handlungen gegeben. Laut Staatsanwaltschaft werden die Männer aber vom Opfer belastet. Die Vorwürfe sollen massiv sein.

Tote bei Explosion in serbischem Bergwerk

Zajecar - Bei einer Explosion in einem Bergwerk in Zentralserbien sind mindestens acht Bergleute ums Leben gekommen. Weitere 20 erlitten Verletzungen, bestätigte die örtliche Krankenhausleitung gegenüber dem staatlichen Fernsehsender RTS. Auslöser des Unglücks im Bergwerk in Sokobanja war eine Methangasexplosion, hieß es in den Berichten. Möglicherweise könnten weitere Bergleute unter Tage eingeschlossen sein.

