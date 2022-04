Hoffnung auf Feuerpause in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat eine Feuerpause für die schwer zerstörte südukrainische Hafenstadt Mariupol verkündet. Die Waffenruhe, mit der die Evakuierung von Einwohnern ermöglicht werden soll, trat am Freitag um 09.00 Uhr MESZ in Kraft. Nach Angaben des Roten Kreuzes war die Lage zunächst aber zu unsicher, um mit der Evakuierung zu beginnen. Die Fluchtwege waren noch geschlossen. In anderen Gebieten der Ukraine gingen die Kämpfe unvermindert weiter.

Inflation zog im März kräftig weiter an

Wien - In Österreich dürfte die Inflationsrate im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit 6,8 Prozent den höchsten Wert seit November 1981 erreicht haben. Gegenüber dem Vormonat Februar erhöhte sich der Verbraucherpreisindex (VPI) voraussichtlich um 2,0 Prozent. Haupttreiber bleiben die Energiepreise. Im Februar hatte die Inflationsrate 5,9 Prozent betragen. SPÖ, FPÖ und Momentum-Institut klinkten sich am Freitag in die Inflations-Diskussion ein.

Weniger Rückgang bei Gletschern, aber Negativtrend hält an

Innsbruck - Der Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) verheißt erneut nichts Gutes. Obwohl es in der Messperiode 2020/21 einen vergleichsweise geringeren durchschnittlichen Rückzug der Gletscher mit elf Metern gegeben hat (Vorjahr: 15 Meter), zeichneten die Verantwortlichen am Freitag bei einer Pressekonferenz dennoch ein düsteres Bild. Es bedeute nur eine kleine Schwankung innerhalb des langfristigen Trends. Der ÖAV sprach sich für eine aktivere Klimapolitik aus.

Verdächtige in Linzer Vergewaltigungsfall nicht geständig

Linz - Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen Mittwochabend im Linzer Bahnhofsviertel sind die drei Verdächtigen in der Nacht auf Freitag in die Justizanstalt Linz überstellt worden. Einer schweigt zu den Vorwürfen, die übrigen behaupten, es habe "einvernehmliche" sexuelle Handlungen gegeben. Laut Staatsanwaltschaft werden die Männer aber vom Opfer belastet. Die Vorwürfe sollen massiv sein.

23.357 Corona-Neuinfektionen und 40 Todesfälle gemeldet

Wien - Die aktuelle Corona-Kurve zeigt weiter nach unten. Die Ministerium meldeten am Freitag 23.357 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - und somit den niedrigsten Freitagswert seit elf Wochen. Außerdem wurden 40 weitere Todesfälle registriert. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 2.109,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Spitälern.

Tote bei Explosion in serbischem Bergwerk

Zajecar - Bei einer Explosion in einem Bergwerk in Zentralserbien sind mindestens acht Bergleute ums Leben gekommen. Weitere 20 erlitten Verletzungen, bestätigte die örtliche Krankenhausleitung gegenüber dem staatlichen Fernsehsender RTS. Auslöser des Unglücks im Bergwerk in Sokobanja war eine Methangasexplosion, hieß es in den Berichten. Möglicherweise könnten weitere Bergleute unter Tage eingeschlossen sein.

