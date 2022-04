Scholz kündigt neue Sanktionen gegen Moskau nach Massaker an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Massaker im Kiewer Vorort Butscha muss sich Russland auf eine Verschärfung der westlichen Sanktionen einstellen. "Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen", sagte der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Sonntagabend. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte zuvor ein Gasembargo ins Spiel gebracht. Während die Ukraine von 410 Leichen in der Hauptstadtregion berichtete, wies Moskau jede Verantwortung von sich.

Russische Angriffe im Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westukrainischen Stadt Ternopil soll es einen Luftangriff gegeben haben. In der Stadt sei eine Explosion zu hören gewesen, schreibt die "Ukrajinska Prawda" am Montag früh unter Berufung auf Bürgermeister Serhij Nadal. Nadal forderte die Bewohner auf, sich in Schutzräume zu begeben. Örtliche Medien meldeten auch Explosionen in der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson. Augenzeugen berichteten auch von Explosionen in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine.

Wahl in Ungarn: Erneuter Triumph für Regierungspartei Fidesz

Budapest - Ungarns Premier Viktor Orban wird auch in den kommenden vier Jahren fest im Sattel sitzen. Seine rechtsnationale Regierungspartei Fidesz konnte einen überwältigenden Sieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag einfahren und sich offenbar eine Zwei-Drittel-Mehrheit im 199-köpfigen Parlament sichern. Die oppositionelle Allianz "Egys�gben Magyarorsz�g�rt" (In Einheit für Ungarn) erlitt eine schwere Wahlniederlage.

Serbiens Präsident Vucic verkündet seinen erneuten Wahlsieg

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat seinen erneuten Wahlsieg sowie jenen seiner, seit 2012 regierenden Serbischen Fortschrittlichen Partei (SNS) verkündet. Er habe sich etwa 60 Prozent der Stimmen versichert, die SNS 49,85 Prozent der Stimmen, was ihr 124 oder 125 von 250 Parlamentssitzen bringen wird. Seine SNS könnte zusammen mit dem Bund der Vojvodina-Ungarn (SVM) eine neue Regierung bilden.

Klimabericht: Wie kann die Klimakrise gemindert werden?

Wien - Die Erde erhitzt sich immer stärker. Menschen, Tiere und die Natur leiden unter den Auswirkungen. Der neueste Klimabericht beschäftigt sich nun mit den Maßnahmen, die die Klimakrise und ihre Folgen reduziert. Am Montag wird der dritte und letzte Teil des neuesten Sachstandberichts der Weltklimarats (IPCC) veröffentlicht. Zwei Wochen lang tagten Vertreter der 195 Mitgliedsstaaten, um die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger zu beschließen.

Nationalrats-Sondersitzung zur Teuerung am Dienstag

Wien - Die von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Samstag angekündigte Nationalrats-Sondersitzung zum Thema Teuerung wird bereits am Dienstag stattfinden. Die Sozialdemokraten haben den Antrag auf Sondersitzung schon am Samstag eingebracht, die Fraktionen einigten sich nun bereits auf den Termin. Das bestätigte die SPÖ der APA am Sonntagabend. Die Sitzung kommt um 9.00 Uhr zum Aufruf, ab 12.00 Uhr wird der Dringliche Antrag der SPÖ dann debattiert.

