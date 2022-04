Russische Angriffe im Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westukrainischen Stadt Ternopil soll es einen Luftangriff gegeben haben. In der Stadt sei eine Explosion zu hören gewesen, schreibt die "Ukrajinska Prawda" am Montag früh unter Berufung auf Bürgermeister Serhij Nadal. Nadal forderte die Bewohner auf, sich in Schutzräume zu begeben. Örtliche Medien meldeten auch Explosionen in der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson. Augenzeugen berichteten auch von Explosionen in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine.

Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic räumen Grammys ab

Las Vegas (Nevada)/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Musiker Jon Batiste (35), die Sängerin Olivia Rodrigo (19) und das Duo Silk Sonic haben bei den diesjährigen Grammys die Musikpreise in den Hauptkategorien abgeräumt. Batiste gewann bei der Gala am Sonntagabend in Las Vegas insgesamt fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" für "We Are". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat bei der Grammy-Gala per Video-Botschaft um Unterstützung für sein Land.

Fast 100 Tote nach Flüchtlingsbootsuntergang im Mittelmeer

Genf - Beim Untergang eines Flüchtlingsboots sind nach Angaben der UNO und der Organisation Ärzte ohne Grenzen dutzende Menschen im Mittelmeer ertrunken. "Mehr als 90 Menschen sind bei einer weiteren Tragödie im Mittelmeer gestorben", erklärte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Filippo Grandi, am Sonntag auf Twitter. Laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hatte ein kommerzielles Tankschiff am Samstag vier Überlebende von einer Rettungsinsel gerettet.

Wahl in Ungarn: Erneuter Triumph für Regierungspartei Fidesz

Budapest - Ungarns Premier Viktor Orban wird auch in den kommenden vier Jahren fest im Sattel sitzen. Seine rechtsnationale Regierungspartei Fidesz konnte einen überwältigenden Sieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag einfahren und sich offenbar eine Zwei-Drittel-Mehrheit im 199-köpfigen Parlament sichern. Die oppositionelle Allianz "Egys�gben Magyarorsz�g�rt" (In Einheit für Ungarn) erlitt eine schwere Wahlniederlage.

Serbiens Präsident Vucic verkündet seinen erneuten Wahlsieg

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat seinen erneuten Wahlsieg sowie jenen seiner, seit 2012 regierenden Serbischen Fortschrittlichen Partei (SNS) verkündet. Er habe sich etwa 60 Prozent der Stimmen versichert, die SNS 49,85 Prozent der Stimmen, was ihr 124 oder 125 von 250 Parlamentssitzen bringen wird. Seine SNS könnte zusammen mit dem Bund der Vojvodina-Ungarn (SVM) eine neue Regierung bilden.

Neue Polizei-Einheit SRK bisher mit 1.313 Festnahmen

Wien - Seit dem 1. September 2021 steht in allen österreichischen Bundesländern eine neue Polizei-Einheit zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Schnellen Reaktionskräfte (SRK) der Bundespolizei, die aus den Bereitschaftseinheiten (BE) und den Schnellen Interventionsgruppen (SIG) besteht. Das Innenministerium publizierte nun, ein halbes Jahr Beginn der operativen Einsatztätigkeit, eine Bilanz. Bisher führten die Polizisten der Einheit 1.313 Festnahmen durch.

Bahnverkehr in den Niederlanden "fast wieder normal"

Amsterdam - Der Zugverkehr in den Niederlanden läuft nach einem weitgehenden Zusammenbruch am Wochenende wieder ohne größere Störungen. "Fahrplan fast wieder normal", hieß es vom staatlichen Bahnunternehmen NS am Montag um 5.00 Uhr. Am Sonntag war der Zugverkehr im ganzen Land wegen einer Systemstörung weitgehend zusammengebrochen. Tausende Reisende waren Medienberichten zufolge betroffen, nachdem gegen 10.00 Uhr ein für die Sicherheit des Schienenverkehrs relevantes System ausfiel.

