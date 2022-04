Russische Angriffe im Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westukrainischen Stadt Ternopil soll es einen Luftangriff gegeben haben. In der Stadt sei eine Explosion zu hören gewesen, schreibt die "Ukrajinska Prawda" am Montag früh unter Berufung auf Bürgermeister Serhij Nadal. Nadal forderte die Bewohner auf, sich in Schutzräume zu begeben. Örtliche Medien meldeten auch Explosionen in der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson. Augenzeugen berichteten auch von Explosionen in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine.

Ukraine-Massaker: 340 Leichen in Butscha geborgen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Massaker in der Stadt Butscha bei Kiew sind ukrainischen Medienberichten zufolge deutlich mehr als 300 Leichen von Zivilisten geborgen worden. Bis Sonntagabend seien bereits 330 bis 340 leblose Körper eingesammelt worden, schrieb die Zeitung "Ukrajinska Prawda" am Montag unter Berufung auf einen Bestattungsdienst. Am Montag wurde die Suche nach weiteren Opfern fortgesetzt. Einige Leichen seien in Hinterhöfen vergraben, hieß es.

Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic räumen Grammys ab

Las Vegas (Nevada)/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Musiker Jon Batiste (35), die Sängerin Olivia Rodrigo (19) und das Duo Silk Sonic haben bei den diesjährigen Grammys die Musikpreise in den Hauptkategorien abgeräumt. Batiste gewann bei der Gala am Sonntagabend in Las Vegas insgesamt fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" für "We Are". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat bei der Grammy-Gala per Video-Botschaft um Unterstützung für sein Land.

Bis dato flossen rund 42 Mrd. Euro an Covid-Hilfen

Wien - Bis dato sind in der Corona-Pandemie rund 42 Mrd. Euro an Covid-Hilfen geflossen. "Das ist eine enorme Summe", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung am Montag. Gleichzeitig betonte er, dass es nicht Aufgabe des Staates sein könne, "dauerhaft Umsatzrückgänge abzufedern". Die Hilfen sinken nun "deutlich", wie aus dem Monatserfolg des Finanzministeriums für Februar hervorgeht.

Zwei Tote und sieben Verletzte bei Unfall in NÖ

Rußbach/Wien - Bei einem Pkw-Zusammenstoß am Sonntagabend im niederösterreichischen Rußbach (Bezirk Korneuburg) sind zwei 20-jährige Wienerinnen gestorben. Sieben Insassen, unter ihnen zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren, erlitten teils schwere Blessuren. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Niederösterreich und Wien gebracht. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" und "Christophorus 9" standen im Einsatz, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Wahl in Ungarn: Erneuter Triumph für Regierungspartei Fidesz

Budapest - Ungarns Premier Viktor Orban wird auch in den kommenden vier Jahren fest im Sattel sitzen. Seine rechtsnationale Regierungspartei Fidesz konnte einen überwältigenden Sieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag einfahren und sich offenbar eine Zwei-Drittel-Mehrheit im 199-köpfigen Parlament sichern. Die oppositionelle Allianz "Egys�gben Magyarorsz�g�rt" (In Einheit für Ungarn) erlitt eine schwere Wahlniederlage.

Neue Polizei-Einheit SRK bisher mit 1.313 Festnahmen

Wien - Seit dem 1. September 2021 steht in allen österreichischen Bundesländern eine neue Polizei-Einheit zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Schnellen Reaktionskräfte (SRK) der Bundespolizei, die aus den Bereitschaftseinheiten (BE) und den Schnellen Interventionsgruppen (SIG) besteht. Das Innenministerium publizierte nun, ein halbes Jahr Beginn der operativen Einsatztätigkeit, eine Bilanz. Bisher führten die Polizisten der Einheit 1.313 Festnahmen durch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red