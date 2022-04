Neue Plattform will 10.000 Ukrainern Job vermitteln

Wien - Etwa 47.000 Vertriebene aus der Ukraine sind bisher in Österreich registriert, vor allem Frauen mit Kindern. Nun herrscht große Hoffnung, dass viele von ihnen rasch einen Job finden können. Eine neue Plattform, von Wirtschaft und Hilfsorganisationen getragen, will dabei helfen. Ziel ist es, bis Jahresende 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainern eine Arbeit in den Branchen IT, Gastro und Sozialdienste zu vermitteln. Offen ist, wie viele langfristig in Österreich bleiben werden.

Russische Angriffe im Westen der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der westukrainischen Stadt Ternopil soll es einen Luftangriff gegeben haben. In der Stadt sei eine Explosion zu hören gewesen, schreibt die "Ukrajinska Prawda" am Montag früh unter Berufung auf Bürgermeister Serhij Nadal. Nadal forderte die Bewohner auf, sich in Schutzräume zu begeben. Örtliche Medien meldeten auch Explosionen in der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson. Augenzeugen berichteten auch von Explosionen in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine.

Handelsexperte: Konsumenten sind wieder in "Angststarre"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation haben den Eurostat-Konsumklimaindex für Österreich auf einen Tiefststand absacken lassen. "Es mutet an, also ob die Konsument:innen wieder in eine 'Angststarre' verfallen sind und das bedeutet nichts Gutes für die Wirtschaft", kommentierte der Linzer Handelsprofessor Christoph Teller die aktuellen Daten am Montag in einer Aussendung.

Ukraine - Entsetzen über Massaker in Butscha

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Massaker in der Stadt Butscha bei Kiew sind ukrainischen Medienberichten zufolge deutlich mehr als 300 Leichen von Zivilisten geborgen worden. Die Leichenfunde nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Stadt unweit der Hauptstadt sorgen international für Entsetzen und lösten im Westen den Ruf nach schärferen Sanktionen gegen Moskau aus. Die russische Regierung wies dagegen die Verantwortung dafür zurück und kündigte ihrerseits Ermittlungen gegen die Ukraine an.

Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic räumen Grammys ab

Las Vegas (Nevada)/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Musiker Jon Batiste (35), die Sängerin Olivia Rodrigo (19) und das Duo Silk Sonic haben bei den diesjährigen Grammys die Musikpreise in den Hauptkategorien abgeräumt. Batiste gewann bei der Gala am Sonntagabend in Las Vegas insgesamt fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" für "We Are". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat bei der Grammy-Gala per Video-Botschaft um Unterstützung für sein Land.

12.305 Corona-Neuinfektionen bei nur 190.901 Tests

Wien - 12.305 Corona-Neuinfektionen sind am Montag binnen 24 Stunden österreichweit festgestellt worden, bei nur rund 190.900 Tests, nachdem deren Zahl seit der Limitierung per vergangenen Freitag bereits zuvor kontinuierlich gesunken war. Die neuen Fälle liegen deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 21.725. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 1.693,5 Fälle auf 100.000 Einwohner. Gleichzeitig kamen 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Serbischer Präsident Vucic mit klarer Mehrheit wiedergewählt

Belgrad - Der serbische Präsident Aleksander Vucic ist mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt worden und kann sich auch weiter auf starken Rückhalt im Parlament stützen. Dies geht aus den am Montag von der staatlichen Wahlkommission veröffentlichten Ergebnissen hervor. Demnach erhielt Vucic 58,9 Prozent der Stimmen, seine "Serbische Fortschrittliche Partei" (SNS) kam bei den gleichzeitig abgehaltenen Parlamentswahlen mit 43,1 Prozent der Stimmen auf 120 der 250 Sitze.

Zwei Tote und sieben Verletzte bei Unfall in NÖ

Rußbach/Wien - Bei einem Pkw-Zusammenstoß am Sonntagabend im niederösterreichischen Rußbach (Bezirk Korneuburg) sind zwei 20-jährige Wienerinnen gestorben. Sieben Insassen, unter ihnen zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren, erlitten teils schwere Blessuren. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Niederösterreich und Wien gebracht. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" und "Christophorus 9" standen im Einsatz, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

