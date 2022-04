Ukraine - Butscha-Massaker verschärft Sanktionsdebatte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den Berichten über mutmaßliche Gräueltaten der russischen Invasionstruppen im ukrainischen Butscha werden die Rufe nach einer Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau immer lauter. In der Stadt nahe der Hauptstadt Kiew wurden ukrainischen Behörden zufolge während der einen Monat dauernden russischen Besatzung Hunderte Zivilisten getötet worden. Moskau wies die Kriegsverbrechens-Vorwürfe zurück.

Berlin und Wien gegen Embargo für russische Energie

Berlin/Wien/Luxemburg - Nach den Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha bleiben die Bundesregierungen der besonders von russischen Gas abhängigen Staaten Deutschland und Österreich bei ihrer Haltung, weiterhin Energie aus Russland zu beziehen. In Deutschland äußerten sich dem entsprechend Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Chef der Kanzlerpartei SPD, Lars Klingbeil. Wien stehe bei der Frage zu 100 Prozent an der Seite Berlins, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Österreich hilft bei Evakuierung von 270 Schutzbedürftigen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - 270 besonders Schutzbedürftige aus der Ukraine sind mit österreichischer Unterstützung außer Landes gebracht worden. Dabei handelt es sich um humanitäre Transporte im Rahmen der deutsch-österreichischen Initiative "EvacuAid Kyiv", wie das Außenministerium am Montag mitteilte. Unterstützt wurden etwa Kinder mit körperlichen Einschränkungen und besonderen Bedürfnissen, Hochschwangere und Mütter mit Neugeborenen.

Keine Ermittlungen gegen Blümel wegen Aktenlieferungen

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird nicht gegen Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen Amtsmissbrauchs ermitteln. Ihm war vorgeworfen worden, Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschusss absichtlich verzögert zu haben. Drei Vorhabensberichte waren in der Causa von der WKStA an den Weisungsrat geschickt worden, nun steht fest, dass von Ermittlungen "abgesehen wird", zitierte der "Kurier" die WKStA.

Neue Plattform will 10.000 Ukrainern Job vermitteln

Wien - Etwa 47.000 Vertriebene aus der Ukraine sind bisher in Österreich registriert, vor allem Frauen mit Kindern. Nun herrscht große Hoffnung, dass viele von ihnen rasch einen Job finden können. Eine neue Plattform, von Wirtschaft und Hilfsorganisationen getragen, will dabei helfen. Ziel ist es, bis Jahresende 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainern eine Arbeit in den Branchen IT, Gastro und Sozialdienste zu vermitteln. Offen ist, wie viele langfristig in Österreich bleiben werden.

12.305 Corona-Neuinfektionen bei nur 190.901 Tests

Wien - 12.305 Corona-Neuinfektionen sind am Montag binnen 24 Stunden österreichweit festgestellt worden, bei nur rund 190.900 Tests, nachdem deren Zahl seit der Limitierung per vergangenen Freitag bereits zuvor kontinuierlich gesunken war. Die neuen Fälle liegen deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 21.725. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 1.693,5 Fälle auf 100.000 Einwohner. Gleichzeitig kamen 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Frau nach Würgeattacke in Kufstein im Spital gestorben

Kufstein/Innsbruck - Eine 51-jährige Frau ist am Samstag im Bezirkskrankenhaus Kufstein gestorben, nachdem sie am 25. März von einer 29-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden war. Dies teilte die Polizei am Montag mit. In einer Wohnung entbrannte ein Streit zwischen den beiden Frauen, beide waren laut Polizei stark alkoholisiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, musste die 51-Jährige reanimiert werden. Sie kämpfte seither auf der Intensivstation um ihr Leben.

Roaming-Gebühren in der EU bleiben bis 2032 ausgesetzt

Brüssel - Die Abschaffung der Roaming-Gebühren in der EU wird bis 2032 verlängert. Die Mitgliedstaaten beschlossen, zusätzliche Kosten für die Telefon- oder Internetnutzung im EU-Ausland für weitere zehn Jahre bis 2032 auszusetzen, wie der Rat am Montag in Brüssel mitteilte. Ursprünglich galt die Abschaffung von Roaming-Gebühren bis Juni. Auch nach Juni würden EU-Bürger nun "ohne zusätzliche Kosten Anrufe tätigen, SMS versenden und im Internet surfen können", teilte der Rat der EU mit.

Wiener Börse tendiert im Verlauf tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf mit Abgaben gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 14.15 Uhr mit minus 0,50 Prozent bei 3.303,72 Einheiten. Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass die ukrainische Führung Moskau Völkermord vorwerfe, stand zunächst die Möglichkeit eines Öl- und Gasembargos gegen Russland im Vordergrund. Unter den Einzelwerten verloren Semperit mehr als drei Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red