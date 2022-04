Keine Ermittlungen gegen Blümel wegen Aktenlieferungen

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird nicht gegen Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen Amtsmissbrauchs ermitteln. Ihm war vorgeworfen worden, Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschusss absichtlich verzögert zu haben. Drei Vorhabensberichte waren in der Causa von der WKStA an den Weisungsrat geschickt worden, nun steht fest, dass von Ermittlungen "abgesehen wird", zitierte der "Kurier" die WKStA.

Biden fordert wegen Butscha "Kriegsverbrecherprozess"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden hat nach den mutmaßlichen Gräueltaten gegen Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha einen "Kriegsverbrecherprozess" gefordert und weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag in Washington erneut als "Kriegsverbrecher". Die Vorkommnisse in Butscha seien "Kriegsverbrechen", die einen "Kriegsverbrecherprozess" nach sich ziehen müssten.

Berlin: 40 russische Diplomaten "unerwünschte Personen"

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die deutsche Bundesregierung hat 40 russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt. Berlin habe am Montag entschieden, "eine erhebliche Zahl von Angehörigen der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen zu erklären, die hier in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet haben", erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. "Dies werden wir nicht weiter dulden."

oe24.TV: Schallenberg beruft russischen Botschafter ein

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird den russischen Botschafter in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, noch am heutigen Montag ins Außenamt einberufen. Das kündigte Schallenberg im Interview auf oe24.TV an, das um 21.00 Uhr ausgestrahlt wird, wie der Sender in einer der APA übermittelten Aussendung mitteilte. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte gegenüber Puls 24, dass das Massaker im Kiewer Vorort Butscha von den Vereinten Nationen untersucht werden müsse.

Litauen wirft nach Massaker russischen Botschafter raus

Vilnius/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Staaten reagieren mit diplomatischen Maßnahmen auf das Massaker im Kiewer Vorort Butscha. Als erstes Mitgliedsland hat am heutigen Montag die baltische Republik Litauen den dortigen russischen Botschafter zur unerwünschten Person erklärt. Außerdem habe man entschieden, den litauischen Botschafter in der Ukraine wieder nach Kiew zu schicken, erklärte Außenminister Gabrielius Landsbergis auf Twitter.

Pflege soll als Schwerarbeit anerkannt werden

Wien - Pflegetätigkeiten sollen im Pensionsrecht aufgewertet werden. Dieses Anliegen macht die SPÖ am Dienstag in der von ihr beantragten Sondersitzung des Nationalrats zum Thema. Wie die Abgeordneten Christian Drobits und Josef Muchitsch in einer Pressekonferenz Montagvormittag ausführten, sollen Pflegetätigkeiten grundsätzlich in die begünstigte Schwerarbeiterregelung fallen. Auch für Invaliditätspensionsten sollen Pflegetätigkeiten entsprechend anerkannt werden.

Klimabericht: Welt muss Emissionen rasch reduzieren

Genf - Die Aussagen des jüngsten Klimaberichts sind deutlich: Ohne einer radikalen und sofortigen Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase ist ein Eindämmen der globalen Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad nicht zu erreichen. Das würde tiefgreifende Konsequenzen für Menschen, Tiere und die Natur mit sich bringen. Doch die Wissenschafter des sechsten Sachstandberichts des Weltklimarats (IPCC) sahen am Montag auch positive Entwicklungen. Es gebe immer mehr Maßnahmen zum Klimaschutz.

Opposition will Aufklärung nach Cobra-Unfall in Kanzler-Nähe

Wien - FPÖ und SPÖ sehen nach dem Unfall von offenbar alkoholisierten Personenschützern der Kanzlerfamilie offene Fragen und fordern Aufklärung. In parlamentarischen Anfragen an Kanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wollen die Oppositionsparteien - basierend auf anonymen Anschuldigungen - etwa wissen, ob es nach dem Vorfall aus Regierungskreisen eine Kontaktaufnahme mit Cobra-Chef Bernhard Treibenreif gegeben hat. Das Innenministerium kündigte Anzeigen an.

Wiener Börse schließt mit Verlusten, Butscha im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging mit minus 0,37 Prozent bei 3.308,07 Einheiten aus dem Handel. Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass das russische Militär möglicherweise Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha ermordet habe, standen weitere Sanktionen gegen Russland im Raum. Unter den Einzelwerten verloren Raiffeisen-Aktien 2,4 Prozent und Semperit-Titel 3,2 Prozent.

